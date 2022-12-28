新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購

新加坡明年1月1日將會增加消費稅，為15年來首次。新加坡當局亦指，2024年或會進一步增加消費稅至9%。雖然有經濟學家指加稅1個百分點影響不大，但大批民眾仍趕在新年來臨前購物。有受訪民眾指，雖然加稅幅度小，但需在通脹環境下盡量節省開支。亦有經濟學家預料，新加坡明年首季經濟增長將放緩。

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新加坡政府為增加庫房收入應對人口老齡化問題，從2023年1月1日起，所有商品的消費稅將從7%提高至8%。若明年經濟未有出現急劇下滑，2024年時將會進一步提升至9%。但有經濟學家認為，加稅1個百分點影響不大，而加稅前的消費激增或會被加稅後的下降所抵消。

現年28歲的工程師Soif Noor表示，雖然4個月後才會搬家，但已為新居購置傢私及電器，現時存放在零售商倉庫中。他承認1%的加幅或很少，但在通脹環境下，任何節省開支的方式都會有所幫助。他亦指，透過提早購置商品，節省250新加坡元（約1,446港元）。

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Soif Noor更透露，部分男同事正搶購訂婚戒指，他們的女友亦敦促指，若現時不求婚，明年將會更貴。珠寶精品店LeCaine Gems聯合創始人Michael LeCaine亦指，一直透過提及加稅來促使顧客下定決心購買，並指不少顧客聽後當場作出決定。

華僑永亨銀行（OCBC）經濟學家Selena Ling表示，目前大宗消費積極增長對零售業有利，但對整體經濟影響不大。住宅物業的出售或出租獲得豁免，亦未確認加稅對汽車銷售影響。她預料新加坡明年首季經濟增長將會放緩，不確定因素減弱前，消費者短期內不會大幅增加開支。

新加坡的新8%消費稅將略高於泰國的7%，但較印尼的11%及日本的10%低，亦是歐洲很多國家徵收的約20%的一半。但泰國及意大利等國家已開始批准消費稅減免，以協助民眾應對生活成本危機，但新加坡卻選擇加稅。當地政府估計，到2030年時，當地25%人口將會為65歲或以上的長者。

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責任編輯：李俊儀