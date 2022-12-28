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俄羅斯富商印度自殺身亡 被指曾批普京出兵

環球社會熱點 12:42 2022/12/28

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俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，俄羅斯出現反戰聲浪，不少富商亦批評出兵決定。俄羅斯一名富豪近日在印度度假被發現自殺身亡，同行友人亦在日前突然過世。有指，富商生前曾批評俄羅斯總統普京出兵烏克蘭。

普京反制俄油價格上限 禁原油出口至實施國家 【下一頁】

印度東北部奧里薩邦（Odisha）警方周二（27日）表示，65歲俄羅斯香腸大亨安托夫（Pavel Antov）被發現於上周六（24日），在拉耶加達（Rayagada）地區的酒店內從3樓墜下身亡。

警方相信安托夫死於自殺，暫未有屍檢報告。同行友人﹑61歲的布達諾夫（Vladimir Budanov）亦在上周四（22日）死於心臟病。警方指布達諾夫因中風而心臟病發，安托夫對友人過世感到悲傷，並最終自殺。

警方已聯絡駐印度俄羅斯大使館，並共同處理案件，兩人的屍體已獲准火化。

據俄羅斯官媒塔斯社報稱，安托夫不止是商人，更是首都莫斯科以東的弗拉基米爾州（Vladimir region）地方議會成員。塔斯社指安托夫去印度度假，同時在上周四慶祝生日。

普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」 【下一頁】

加爾各答（Calcutta）俄羅斯總領事Alexey Idamkin向俄羅斯媒體透露，奧里薩邦警方及領事館未發現兩人死亡有任何疑點，已與二人親屬聯絡，並提供一切所需文件協助。

安托夫為與總統普京（Vladimir Putin）關係密切的執政黨統一俄羅斯黨（United Russia party）成員。據悉，安托夫今年6月曾被指發表反戰言論，其後他澄清是誤解及技術錯誤。

2018年時安托夫被俄羅斯福布斯（Forbes Russia）列為最富有俄羅斯公務員之首，身家高達約99.7億盧布（約11億港元）。

俄羅斯出兵攻擊烏克蘭以來，最少12名著名俄國商人據報自殺或死於意外，當中6人更與俄羅斯兩間最大能源公司有關聯。

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責任編輯：吳漢培

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