【C.E.O.財策精英】宏利分組經理馮嘉俊 告別打工生涯 金融才俊再出發拓展事業新版圖

不少人事業有成，擁有高薪厚職，卻始終想跳出「打工仔」生涯，拓展屬於自己的事業版圖。宏利分組經理馮嘉俊（Gilbert）正是其中之一。曾任金融集團管理層的他，2021年11月透過「宏利C.E.O.計劃」投身財務策劃行業，在2022年便成功以6個月時間率先完成其首個百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）的會員資格業績要求，臻達環球業界精英水平，更開始建立屬於自己的團隊。他感謝宏利的事業平台令他勇於跳出舒適圈，在短時間內已獨當一面，踏上理財策劃的康莊大道。

立志告別「打工仔」生涯

Gilbert之前在一間綜合金融集團任職，主要負責公司旗下證券、資產管理及保險代理團隊的後勤支援及管理，高峰時團隊約300人，而他用了約10年時間，成功晉身為管理層一員。「可是，即使是日理萬機的管理層，收入始終是固定的，多勞未必多得。」因此，Gilbert心底裏一直有着創業的一團火，暗暗對自己許下承諾：「這份工作將會是我『打工仔』生涯的最後一站。」

理財策劃行業工作模式猶如創業，發展方向及步伐由自己作主外，宏利及所屬團隊的支援更提供配套，協助同事「零成本」發展個人事業。「除了之前的工作有接觸保險業務，我太太亦是保險行業的一員，令我深知市場發展潛力龐大，於是毅然作出轉職的決定。」當Gilbert站穩陣腳後，太太亦順理成章轉職至宏利，夫婦同心為事業打併。「新人時最主要調節自己心態，由於太太已從事這行業多年，所以我已有一定基礎了解，加上專為轉職人士而設的『宏利C.E.O.計劃』，無論配套及培訓上都能幫助新人迅速融入行業。是我過往在舊公司，並沒有接觸過的全面及具啟發性的培訓課程。」

▲ Gilbert太太（左）雖然比他早加入財策行業，但見證Gilbert在宏利的順利發展，亦跟隨他的步伐加入宏利，有人生伴侶在工作上互相扶持，二人都感到家庭及事業都更得心應手。

惺惺相惜促成合作

宏利分區總監林家俊（Andrew）分享招募Gilbert加入的經過：「初認識時，和他交流有關對金融業的見解、知識及客戶需求等話題，我已感到大家都有合作的想法，最重要是我們理念相同，均期望發展專業的金融服務團隊，但Gilbert以往主要負責幕後管理工作，故此我會與他集中分享如何做好前綫銷售，並解釋如果成功轉換跑道，付出和回報就能成為正比。」

Gilbert入行初期主要以拓展Warm Market（熟人市場）為主：「當然有朋友知道我轉行後感到非常意外，不過我深知在這一行面對拒絕是普通不過的事，要有所預期且欣然接受。對我來說，專業性永遠是第一位，財策顧問要先做好基本功，好好聆聽客戶的需求，再進行完善的理財分析，並非『硬梆梆』地以銷售為出發點。」

以專業為本建立團隊

在拓展新事業方面取得一定成績後，Gilbert下一步計劃在招募方面投放更多時間及資源，盡快建立起具規模的團隊：「曾有建構團隊經驗的我，深明後勤支援的重要性。而Andrew及家族團隊已擁有完善的後勤配套，資源上的無私共享令我節省很多時間，可深入準備其他事宜。所以如果不是宏利和Andrew的團隊向我招手，說不定我未必會入行。」

Andrew對Gilbert未來擴大團隊的計劃充滿信心：「Gilbert是一個很有系統及觀點的人，亦具有豐富的金融及投資經驗，今時今日財策顧問為客戶進行財務策劃，不只是推介產品，而是需要提供更多元化的資訊及意見，Gilbert的專業知識並非只局限在保險，他可與團隊同事分享其證券及資產管理等知識與經驗，因此我相信他會是一位很好的知識型團隊領袖。」

▲ Andrew（左）在財策行業多年，閱人無數，他一早便看好擁有多年金融業經驗的Gilbert會是一個很好的知識型團隊領袖，而Gilbert亦以成績印證了Andrew的眼光。

（特約）