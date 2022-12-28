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【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令

Hot Talk 16:17 2022/12/28

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【取消社交距離】李家超：12.29起取消「疫苗通行證」、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令

特首李家超下午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布從12月29日起取消所有社交距離措施，僅維持「口罩令」。李家超在記者會開場白提及4大方向：

  • 不再界定「密切接觸者」和取消相關檢疫令，改為向相關人士提出健康建議

  • 取消「疫苗通行證」

  • 取消所有入境強制檢測。不論從內地、澳門、台灣或其他海外地區入境，抵港人士不再需要於抵港後強制核酸檢測，但建議入境當日至第5日每日快測

  • 取消所有社交距離措施，包括限聚令、入場人數上限、食肆經營限制等，但會維持口罩令

  • 目前計劃於1月15日前落實「通關」

醫務衞生局局長盧寵茂稱，正在家居或檢疫設施隔離的「密切接觸者」，可於12月29日起離開住所。

他補充，新冠病毒確診者依然需要隔離，港府會向確診者提供物資包。

他續指，取消所有入境強制檢測，是為了聯通世界和為內地通關作準備，從而劃一簡化來港人士的檢疫安排。所有入境香港人士應於入境前24小時進行快測，或於48小時前進行核酸檢測。

目前，港府未有要求從內地入境香港人士需事前已接種兩針疫苗，而其他地區入境香港人士則需要接種兩針疫苗。李家超表示，留意到相關不一致地方，但今次更改防疫安排屬重大變動，會先執行現有變動，觀察會否對香港疫情有重大變化後再作改動。

盧寵茂又指，為了避免新冠和流感雙重挾擊對香港醫療系統帶來重大負荷，所以會維持「口罩令」。

復星：内地人即日可預約來港自費接種復必泰 港府：不會為短期來港非香港居民免費接種，可見【下一頁】

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編輯：姚卓然

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