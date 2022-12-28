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【兔年AirTag】日本蘋果推限量兔年版AirTag　入手指定iPhone加碼送蘋果禮品卡

科技 12:31 2022/12/28

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蘋果幾乎每年元旦也會在日本推出新年限定優惠，與日本消費者一起慶祝新年，2023年就有「只送不賣」的兔年版AirTag。

本周末就要踏入2023年了，蘋果幾乎每年元旦也會在日本推出新年限定優惠，與日本消費者一起慶祝新年，2023年就有「只送不賣」的兔年版AirTag。果迷在限期兩天內，入手指定iPhone、AirPods產品、iPad等，還可以獲得最多達32,000日圓（約1,859港元）的蘋果禮品卡。

想免費獲兔年限定版AirTag的用戶，只要在2023年1月 2 日至1月 3 日，為首30,000名在日本蘋果官方直營店或官網購入iPhone的話即可，送完為止。而入手 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SE還會加碼贈送8,000日圓（約465港元）蘋果禮品卡。

入手AirPods2/3、AirPods Pro 2以及AirPods Max，則可獲得最多12,000日圓（約697港元）禮品卡；Apple Watch SE、iPad Air、iPad 9、iPad mini及官方配件，Beats無線耳機則獲8,000日圓（約465港元）禮品卡，Mac電腦最高可獲 32,000日圓（約1,859港元）禮品卡。

責任編輯：張寶燕

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