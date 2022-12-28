【CES 2023】LG Innotek預告新光學變焦方案　實現4至9倍連續光學變焦

▲ LG Innotek預告，將於在CES 2023公布可以實現4至9倍連續光學變焦的智能手機專用微型相機模組新技術方案。

雖然LG智能手機早已步入歷史，但是LG旗下Innotek部門仍正積極研發智能手機零件，為其他智能手機廠商提供創新方案。LG Innotek更在全球規模最大的科技盛事美國消費電子展（CES 2023）開幕前搶先預告，已研究一款可以實現4至9倍連續光學變焦的智能手機專用，並且是採用潛望鏡式鏡頭的微型相機模組。該LG新技術方案會出現在CES發布的新智能手機中，具體品牌及型號則有待官方公布。

不會拉低畫質 減相機模組厚度

以往的智能手機鏡頭只能提供固定倍率的光學變焦效果，如果想要不同焦段的放大效果，就要透過數碼變焦，但影像的清晰度卻會下降。LG Innotek指，其新案可以在4至9倍變焦範圍內，保證有全解析度，不會拉低畫質，而整個相機模組厚度都會縮減。設計還令手機廠商設置在智能手機背面的總鏡頭數量減少，不需要額外提供一個4倍及9倍光學變焦鏡頭，而是將兩者結合，以佔用更少的空間並降低功耗。

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該創新光學變焦方案還設有可移動組件的變焦致動器，能快速執行精確微米級操作。另加入了光學防震模組，減少手部細微動作對長焦拍攝造成的影響。

LG又強調，已經與高通達成合作，在高通最新Snapdragon 8 Gen 2平台上，針對該新變焦方案進行整合，可提升光學組件的圖像調整，如自動對焦、自動曝光、自動白平衡、鏡頭陰影校正等，助用戶快速完成對焦。

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責任編號：張寶燕