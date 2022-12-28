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【著數優惠】港鐵延長3.8%特別車費回贈至1月底　兔年抽獎送388張全年車票兼出NFT

Hot Talk 12:02 2022/12/28

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【著數優惠】港鐵延長3.8%特別車費回贈至1月底　兔年抽獎送388張全年車票兼出NFT

港鐵公司 （00066） 宣布，延長3.8%特別車費回贈優惠至2023年1月31日，另外，將透過MTR Mobile抽奬，送出388張全年車票。

港鐵稱，原定於明年1月1日届滿的3.8%特別車費回贈優惠，將將延長一個月至明年1月31日，連同今次已三度延長該項特別優惠。

港鐵：送出388張全年車票　推兔年賀年車票

港鐵表示，2023年1月3日至31日，用戶登入MTR Mobile可參加「新春賞　全年免費搭」抽獎，可即時獲知結果，每日有一次抽獎機會，整項活動會送出388張全年車票。

另外，港鐵推出「兔年賀年車票」套裝，以標誌性的港鐵車站名中文書法字為主題，由退休港鐵建築師區傑棠創作，該套裝將由明年1月1日起公開發售，售價為港幣一百元，包括兩張車票、一個票套及八個兔年利是封。

港鐵更會推出的「兔年賀年車票系列NFT」，購買詳情會在港鐵Web3網站及 Discord 公布。

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

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編輯：伍鍵文

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