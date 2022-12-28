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【日本機票】日本入境新限制12.30生效　保聯：防疫政令屬旅遊保險不保事項

股市 11:25 2022/12/28

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【日本機票】日本入境新限制12.30生效　保聯：防疫政令屬旅遊保險不保事項

日本政府宣布，12月30日（周五）起，所有中國內地、香港和澳門航班只准許在東京成田、東京羽田、大阪關西、名古屋中部機場降落日本，有本地航空已暫停預訂前往福岡、札幌和沖繩航班，已訂日本機票人士的安排未訂。香港保險業聯會表示，市面上一般旅遊保險會將「航班延誤或更改行程、取消或提早結束旅程」保障為列明可保事項，但只限於個別指定原因，例如機件故障、天氣惡劣、天災等。由於防疫的政府政令屬於不保事項，旅遊保險未能提供相關保障。

保聯表示，基於同一原則，雖然旅遊保單有提供新冠病毒病的延伸保障，如因確診引致的醫療費用、提早結束或取消行程，但是由於是次舉措屬防疫政府命令，非旅遊保險可保障的風險，並為已列明的不保事項。

保聯建議，旅遊人士應向服務供應商，如航空公司查詢和作出適當安排。

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編輯：麥德銘

旅遊保險 保險業聯會 航空 福岡 札幌 沖繩 名古屋 大阪 東京
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