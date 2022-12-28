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美國暴風雪車內死亡人數增 水牛城延駕駛禁令

環球社會熱點 11:20 2022/12/28

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北美受「世紀一遇」的冬季風暴吹襲，其中紐約州伊利縣水牛城更是重災區。美國風暴相關死亡人數不斷增加，當地官員宣布延長駕駛禁令，多宗死亡個案亦被指在車內發現。美國當局預料，伊利縣將會在引來新一輪暴雪，當地官員指太多民眾違反禁令開車外出，正調遣憲兵執行命令。

美加受冬季暴風雪吹襲 釀數十人死 【下一頁】

美國當局預料當地周二（27日）將會再降雪2英吋（約5.1厘米）。伊利縣（Erie County）縣長Mark Poloncarz在社交平台Twitter上宣布，延長駕駛禁令，進出水牛城（Buffalo）都被禁止。他亦在記者會上強調，除非急救人員，否則不要在水牛城內駕駛。

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Mark Poloncarz形容，是次風暴或將是一生遇到最糟糕的一次，他亦透露指現時仍有大量民眾無視禁令外出，當局正調遣100名憲兵及紐約州警察局部隊協助執行命令。相關人士將在城市主要入口及十字路口，阻止司機通行。他直言，現時懇求民眾留在家中，當局首要任務是確保應急車輛能夠通行。

北極冷鋒續襲全美釀多死 紐約水牛城成重災區（第二版） 【下一頁】

水牛城市長Byron Brown辦公室周二宣布，當地再增7人因暴風雪死亡，令當地累計死亡人數增至27人。不少死者在汽車及房屋內被發現，亦有人在鏟雪時死亡。Mark Poloncarz則指，有民眾已被困車內逾2日，救援車輛難以抵達現場。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家Bob Oravec指，周二的降雪或會是最後一場，並指天氣很快就會回暖，周四（29日）氣溫將高達攝氏8度，周六（31日）時更會高達攝氏12度。

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責任編輯：李俊儀

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