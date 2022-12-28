【中國通關】中國1.8取消入境隔離、國航復市反跌3%　日本入境新限制下國泰航空股價先升後回

▲ 【中國通關】中國1.8取消入境隔離、國航復市反跌 國泰航空日本入境新限制下股價先升後回

中國內地本周宣布，從2023年1月8日起，入境內地人士能證明48小時內核酸檢測陰性，且海關口岸常規檢疫並無異常，可毋須隔離直接進入「社會面」，不過內地不再公布疫情宗數，反引起鄰近國家收緊入境要求。

中資航空股周三表現反覆，中國國航 （00753） 在港股聖誕假期復市後，股價不升反跌近4%，最新股7.04港元，成交1.52億元。中國南方航空 （01055） 先升後跌，中國東方航空 （00670） 最新升0.6%。三者齊跑輸今日恒指表現。

國家衞健委周一宣布，將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，並依據國境衞生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施，從2023年1月8日起，不再實行隔離措施、判定密切接觸者和劃定高低風險地點。

本地航空股方面，雖然內地宣布1月8日逐步恢復內地居民赴港旅遊簽注，但日本限制中國內地、香港和澳門航班只可在4個機場升降，國泰航空 （00293） 今早股價先升1%後回軟，最新跌1.3%，報8.6元，成交7190萬元。

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