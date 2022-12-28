【券商點睇】戰略調整靜待需求復甦 海倫司開店速度暫放緩

中泰證券指出，受散點疫情及封控措施影響，海倫司（09869）上半年同店銷售額下滑，並導致關店壓力增大。但長期來看，小酒館仍然是餐飲行業中相對優秀的子賽道，海倫司以性價比為核心的長邏輯沒有發生本質變化。隨着疫情政策放開，綫下客流逐漸恢復，海倫司同店下滑趨勢有望逆轉，公司將重回快速門店的軌道。

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較早前，因疫情關係，公司已進行戰略調整。截至8月，公司門店數量為821家，其中新開133家，關閉69家。酒館關閉的原因包括物業出租方原因不適合續租；老舊門店迭代升級；疫情導致門店爬坡期變長。公司為優化資源配置，主動關停部分門店。此外，公司也有部分因疫情原因經營受影響的門店暫停營業，等待疫情好轉時重新開放。

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由於同店銷售額的下滑及關店增加，市場對於海倫司的長期發展有所質疑。該行認為，小酒館仍然是餐飲行業中相對優秀的子賽道，小酒館的核心價值是以酒為基礎的社交空間，滿足的是消費者的情感需求，使得酒館的需求更多來自於熟客，相較於其他的餐飲賽道更穩定。該行考慮到公司經營受損嚴重，開店速度放緩，調低了2022至2024年盈利預測，當前估值已部分反映疫後需求復甦的預期，評級調至「增持」。

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撰文：林衛