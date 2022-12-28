【先聲藥業2096】國產新冠口服藥最快明年2月上市 先聲藥業半日抽升16%

內地報道指，江蘇省藥監局日前召開先聲藥業（02096）新冠治療藥物SIM0417研究進展專題調度會。據了解，該項目Ⅲ期臨床已完成全部1208例患者入組，進度處於國內3CL靶點藥物第一位，預計最快於2023年2月上市。受消息刺激，先聲藥業周三（28日）早上最高升至12.1元，中午報11.56元，升16%。

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公告顯示，SIM0417為先聲藥業與中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究所聯合開發的3CL靶點新冠治療口服藥，於2022年3月28日通過特別審批程序獲得國家藥監局臨床批件，並被納入國務院聯防聯控機制科研攻關重點目錄。

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江蘇省藥監局副局長姜偉指出，SIM0417作為江蘇省企業自主知識產權新冠治療重大創新藥物，對當前該省疫情防控具有重大意義。他又表示，對先聲藥業提出的需要協調和支持的事宜，省局將全力以赴，繼續加大對上溝通和申請幫扶力度，全速辦理審評審批、核查檢驗等事項，助力SIM0417早日獲批上市。

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撰文：林衛