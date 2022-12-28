【政策點睇】國發委召開4省市連綫工作會議 紥實政策穩經濟大盤

發改委日前召開穩住經濟大盤督導服務影片連綫工作會，聽取北京、上海、安徽、廣東等4省市介紹。會議要求，4省市，協調解決政策落實中遇到的困難和問題，做好督促和服務工作。據報道，發改委副主任胡祖才出席該會議並講話，國家發改委副秘書長楊蔭凱主持會議，並以影音連綫到北京市、上海市、廣東省、安徽省，由當地發改委部門官員匯報相關工作情況。

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會議上要求，4省市要落實中央經濟工作會議和國常會的部署，加大工作力度，抓住時間窗口，紮實推動政策性開發性金融工具項目形成更多實物工作量，統籌推進保交樓、穩就業、保供穩價等穩經濟一攬子措施落地見效，全力以赴做好歲末年初工作，促進經濟回穩向好、實現明年好的開局。

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分析指，自衛健委宣布進一步解封後， 中央又明言以經濟增長為政策目標，各個部委開始着手拼經濟，尤其負責經濟規劃事務的發改委，立即動員旗下各省市的發改委部門緊盯各項工作進度，希望在最短的時間內，穩住宏觀經濟大盤，並讓各個投資立案開工，帶動經濟復甦。

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撰文：林衛