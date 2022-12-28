【FTX爆煲】Alameda借出42億港元　助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

▲ 【FTX爆煲】Alameda向薯條哥SBF及高管借款42億 助購8%Robinhood股

加密貨幣交易所FTX和關連公司Alameda Research爆煲後，不少資產去向成疑。美國法庭文件顯示，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）和其他高層，獲Alameda Research借出5.46億美元（約42億港元），用作購買券商Robinhood（美：HOOD）近8%的權益，而該批可作實的資產正成為FTX債權人爭奪目標。

根據文件，SBF及Gary Wang透過名爲「Emergent Fidelity」的公司持有Robinhood股票。據悉，SBF持有Emergent Fidelity共九成權益，其餘則Wang持有，換言之，SBF持有近4.91億美元Robinhood股份。

BlockFi及其他債權人法院提出訴訟要求取得該批股票的控制權。

SBF近日從巴哈馬引渡回美國，並獲准許以2.5億美元保釋，除被美國司法部刑事檢控外，SBF仍面臨美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會的民事訴訟。

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編輯：伍鍵文