普京反制俄油價格上限 禁原油出口至實施國家

西方國家早前落實對俄羅斯石油採取價格上限，俄方明言會反制行動。俄羅斯總統普京簽署法令，由明年2月起禁止向實施俄油價格上限的國家出口原油及油產品5個月。

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克里姆林宮網站周二（27日）發布普京（Vladimir Putin）簽署的法令，表明由2023年2月1日至7月1日間，只要外國企業或個人直接或不直接遵守價格上限機制，即禁止向相關機構及人士運送俄羅斯原油及油產品。

同時，克里姆林宮亦明言，今次是回應美國﹑外國國家及國際組織的不友好與違反國際法行動，強調禁令適用於供應鏈任何一環，包括最終買家。烏拉爾原油確定在生效當日起禁運，但油產品仍待俄政府決定確實日期。

不過，法令中亦包含一條款，允許普京在特別情況下推翻本次禁運。

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七國集團（G7）﹑歐盟及澳洲於本月5日同意，把俄羅斯石油價格上限定在每桶60美元，措施於當日起生效。西方國家意圖利用措施打擊俄國財政，削弱烏克蘭戰事威脅，但有專家認為措施難有即時效果。

烏拉爾原油於周二收市時價格為每桶約57美元，稍低於西方訂立的價格上限水平。

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責任編輯：吳漢培