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【石Sir午市閒談】今日推介藥明生物、九毛九 　並分析受壓股阜豐集團

股市 12:30 2022/12/28

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恒生指數中午收報20011點，升418點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介藥明生物 （02269） 、九毛九 （09922） ，並分析受壓股阜豐集團 （00546） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 九毛九（09922） 藥明生物（02269） 阜豐集團（00546） 板塊 投資推介 個股分析 市場動向 技術分析 港股
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