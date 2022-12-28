【港股市況】恒指開市初段升380點挑戰兩萬關　海底撈升半成、電動車股逆市挫

港股聖誕長假期後復市，內地將於明年1月8日不再隔離新冠病者，並全面開放，恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升3.5%。不過，電動車股隨Tesla（美：TSLA）下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【09：46】恒生科指升1.4%，報4183點。比亞迪電子 （00285） 升6%，商湯 （00020） 升5%，閱文 （00772） 升4%。

【09：42】創維 （00751） 升6%，報3.35元。【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股 涉資3.8億元

【09：40】【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛 股價急跌一成

【09：38】【AAPL】舜宇抽升3% 天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【09：32】恒指開市初段即走高382點，報19967點，挑戰兩萬關。

【09：24】電動車股下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，吉利 （00175） 反升約0.9%。

【TSLA】Tesla退守100關 遭1800億港元掟貨 股價再瀉11%今年第三傷

【09：20】恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升3.5%，報22.5元。

【09：16】恒指期貨現升210點，報19768點。

【08：59】沿海家園 （01124） 復牌。

【08：50】恒指黑期升140點，報19781點。

【08：32】【內房危機】碧桂園獲多家金融機構予約22億元貸款融資

【08：20】【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價 一手中籤率為40%【附分配結果連結】

【08：06】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價 一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

【07：40】【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者 改稱新冠病毒感染 人民幣續升

【07：30】中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

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編輯：姚卓然