【港股市況】恒指半日升418點、重上兩萬關　海底撈藥明生物升逾6%、電力股炒上　電動車股逆市急挫

港股聖誕長假期後復市，內地將於明年1月8日不再隔離新冠病者，並全面開放，恒指高開194點，報19787點後走高，一度升505點，高見20098點，半日收報20011點，升418點，重上兩萬關，並創近四個月高。通關概念股走強，海底撈 （06862） 升逾5%。攜程 （09961） 升逾3%，創一年半高。

不過，電動車股隨Tesla（美：TSLA）下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.2%至9.1%。吉利 （00175） 跌逾2%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【12：00】恒指半日報20011點，升418點，成交額為715億元，重上兩萬關，並創近四個月高。藥明生物 （02269） 升8.1%，信義光能 （00968） 升7.1%。

【11：48】Tesla概念股力勁 （00558） 曾跌15%，創2021年3月低，現跌10%，報6.2元。

【11：25】【日本機票】日本入境新限制12.30生效 保聯：防疫政令屬旅遊保險不保事項

【11：21】恒生科指升3.2%，報4255點。舜宇 （02382） 、快手 （01024） 、萬國數據 （09698） 升逾6%。

【11：12】京東 （09618） 升2.1%，報232.8元。【京東9618】劉強東據傳怒批京東高層「騙子」：拿PPT和假大空詞匯忽悠自己

【11：12】【中國通關】中國1.8取消入境隔離、國航復市反跌3% 日本入境新限制下國泰航空股價先升後回

【11：05】小米 （01810） 升4.3%，報11.25元。【小米1810】小米發布Redmi K60 Pro 售價3299元人民幣起

【10：58】碧桂園 （02007） 跌2.2%，碧桂園服務 （06098） 跌0.5%。【內房危機】碧桂園大股東楊惠妍向集團貸款逾50億元

【10：50】【金融峰會】余偉文：2023年金融峰會規模望增至400人 11月峰會果效超預期

【10：45】電力股爆上，中國電力 （02380） 升16%，華能電力 （00902） 升12%，潤電 （00836） 升11%，華電國際 （01071） 、大唐發電 （00991） 升一成。

國泰君安發表報告指，廣東電力交易中心近日公佈《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，雙邊交易電價年增11.4%，接近上限每千瓦時0.554元，較廣東基準電價上浮19.6%，認為廣東是2023年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。

【10：37】先聲藥業 （02096） 抽高兩成，報11.92元。公司指，於12月23日，其自主研發的抗PD-L1/IL-15雙特異性抗體注射用SIM0237已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）簽發的藥物臨床試驗批准通知書，擬用於晚期實體瘤。此前，SIM0237新藥臨床試驗申請（IND） 已於10月27日獲美國食品藥品監督管理局批准。

【10：30】濠賭股高開低走，金沙 （01928） 由升3.6%轉為倒跌1%，銀娛 （00027） 同樣由升近3%回落至升0.6%，美高梅 （02282） 更跌1.6%。

【10：24】恒指曾升505點，報20098點，創近四個月高。

【10：23】國泰 （00293） 逆市倒跌0.7%，報8.66元。

【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡 國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）

【10：20】恒指升幅擴至480點，高見20074，重上兩萬關，海底撈 （06862） 、藥明生物 （02269） 升逾6%。

【10：13】恒指曾升464點，高見20057點，現升405點，報19998點。

【10：10】諾誠健華 （09969） 曾跌逾17%低見12.14元，現跌13%，報12.8元。公司指，美國食品藥品監督管理局（FDA）已對奧布替尼用於治療多發性硬化症實施部份臨床擱置。因此，在美國進行的II期研究將不會開展新的患者招募。

【10：05】藥明生物 （02269） 升7.3%，報58元，創近4個月高。

【10：00】恒指曾升409點，高見20002點，上試兩萬關。

【09：59】餐飲股走強，譚仔 （02217） 升7%，龍皇 （08493） 升6.7%，海底撈 （06862） 升4.1%，大家樂 （00341） 升4%。

【09：56】攜程 （09961） 升3.1%，創一年半高，同程 （00780） 升0.9%，報18.74元。

【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊 港往滬航班搜索量升10倍 日韓泰成熱搜（第二版）

【09：51】【飛機租賃】中銀航空租賃購40架波音737 MAX 8 股價抽升3.5%

【09：48】沿海家園 （01124） 復牌後乾升30%，報0.035元，曾高見0.037元，成交額錄16.25萬元。

【09：46】恒生科指升1.4%，報4183點。比亞迪電子 （00285） 升6%，商湯 （00020） 升5%，閱文 （00772） 升4%。

【09：42】創維 （00751） 升6%，報3.35元。【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股 涉資3.8億元

【09：40】【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛 股價急跌一成

【09：38】【AAPL】舜宇抽升3% 天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【09：32】恒指開市初段即走高382點，報19967點，挑戰兩萬關。

【09：24】電動車股下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，吉利 （00175） 反升約0.9%。

【TSLA】Tesla退守100關 遭1800億港元掟貨 股價再瀉11%今年第三傷

【09：20】恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升3.5%，報22.5元。

【09：16】恒指期貨現升210點，報19768點。

【08：59】沿海家園 （01124） 復牌。

【08：50】恒指黑期升140點，報19781點。

【08：32】【內房危機】碧桂園獲多家金融機構予約22億元貸款融資

【08：20】【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價 一手中籤率為40%【附分配結果連結】

【08：06】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價 一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

【07：40】【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者 改稱新冠病毒感染 人民幣續升

【07：30】中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。

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【07：30】美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

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編輯：姚卓然