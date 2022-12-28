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【港股市況】恒指升近400點挑戰兩萬關　海底撈藥明生物升半成　電動車股逆市急挫

股市 10:13 2022/12/28

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港股聖誕長假期後復市，內地將於明年1月8日不再隔離新冠病者，並全面開放，恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升5%。攜程 （09961） 升3%，創一年半高。不過，電動車股隨Tesla（美：TSLA）下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【10：13】恒指曾升464點，高見20057點，現升405點，報19998點。

【10：10】諾誠健華 （09969） 曾跌逾17%低見12.14元，現跌13%，報12.8元。公司指，美國食品藥品監督管理局（FDA）已對奧布替尼用於治療多發性硬化症實施部份臨床擱置。因此，在美國進行的II期研究將不會開展新的患者招募。

【10：05】藥明生物 （02269） 升7.3%，報58元，創近4個月高。

【10：00】恒指曾升409點，高見20002點，上試兩萬關。

【09：59】餐飲股走強，譚仔 （02217） 升7%，龍皇 （08493） 升6.7%，海底撈 （06862） 升4.1%，大家樂 （00341） 升4%。

【09：56】攜程 （09961） 升3.1%，創一年半高，同程 （00780） 升0.9%，報18.74元。

【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）

【09：51】【飛機租賃】中銀航空租賃購40架波音737 MAX 8　股價抽升3.5%

【09：48】沿海家園 （01124） 復牌後乾升30%，報0.035元，曾高見0.037元，成交額錄16.25萬元。

【09：46】恒生科指升1.4%，報4183點。比亞迪電子 （00285） 升6%，商湯 （00020） 升5%，閱文 （00772） 升4%。

【09：42】創維 （00751） 升6%，報3.35元。【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股　涉資3.8億元

【09：40】【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛　股價急跌一成

【09：38】【AAPL】舜宇抽升3%　天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價　舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【09：32】恒指開市初段即走高382點，報19967點，挑戰兩萬關。

【09：24】電動車股下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，吉利 （00175） 反升約0.9%。

【TSLA】Tesla退守100關　遭1800億港元掟貨　股價再瀉11%今年第三傷

【09：20】恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升3.5%，報22.5元。

【09：16】恒指期貨現升210點，報19768點。

【08：59】沿海家園 （01124） 復牌。

【08：50】恒指黑期升140點，報19781點。

【08：32】【內房危機】碧桂園獲多家金融機構予約22億元貸款融資

【08：20】【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價　一手中籤率為40%【附分配結果連結】

【08：06】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價　一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

【07：40】【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升

【07：30】中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

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