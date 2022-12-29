【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）

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環球投資者對中國疫後重啟的信心不足，股市出現回吐，意大利衛生部在記者會表示，對自中國入境的所有旅客強制實行新冠快測，自中國的航班半數乘客感染新冠病毒，美國亦將要求來自中國旅客出示新冠檢測陰性證明，澳洲總理表示，繼續關注中國疫情。道指收市跌365點，夜期收市跌374點，收報19649點，低水250點，中概股指數急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.8%，收報6596點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 179.01 -2.8% 騰訊ADR 320.14 -1.9% 滙豐ADR 48.38 -0.3% 阿里巴巴美股 84.97 -3.1%

北水再吸21億 掃騰訊

北水單日吸20.5億元，獲得遊戲版號的騰訊 （00700） ，勁吸11.6億元，美團吸6.2億元，快手吸3.9億元。

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恒指收市升305點、兩萬關得而復失 信義光能藥明生物齊升逾6%、內銀電力股炒上 電動車股逆市急挫

港股聖誕長假期後復市，內地將於明年1月8日不再隔離新冠病者，並全面開放，恒指高開194點，報19787點後走高，一度升505點，高見20098點，可是午後升幅收窄，最後升305點，報19898點，兩萬關得而復失。通關概念股走強，海底撈 （06862） 升近5%。攜程 （09961） 升2.8%，創一年半高。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 建行 4.86 +4.1 +33 3 騰訊 326.20 +1.9 +30 11 藥明生物 57.80 +6.9 +21 59 中升控股 39.70 -4.5 -2 9 潤地 34.80 -1.3 -2 6 吉利 11.36 -2.6 -2 19

不過，電動車股隨Tesla（美：TSLA）下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.2%至10%。吉利 （00175） 跌逾2%。

財經日誌︰

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重點新聞：

【放寬防疫】李家超：12.29起取消「疫苗通行證」、入境檢疫 取消所有社交距離措施 只維持口罩令

即市走勢：

【03：00】夜期收市跌374點，收報19649點，低水250點

【23：37】夜期突插314點，大低水190點

【16：45】【新股IPO】新股暗盤齊賺錢 GUANZE及星空華文暗盤一手最多賺3600元及4800元

【16：28】【遊戲版號】國家新聞出版署批出84款國產遊戲版號、45款進口遊戲 包括騰訊《寶可夢大集結》

【16：10】恒指收市升305點，報19898點，成交額為1219億元。信義光能 （00968） 升8.3%，藥明生物 （02269） 、舜宇 （02382） 升逾6%。電動車急挫，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.7%至10.8%。

【16：00】恒指U盤前報19873點，升280點。

【15：54】H&H國際 （01112） 跌16%，報15.12元。

【15：49】快狗打車 （02246） 大插19.1%，報3.42元，創一個月低，成交增至7397萬元。

【15：32】內銀股發力，工行 （01398） 升3.9%、建行 （00939） 升4%。招行 （03968） 升3.8%，中行 （03988） 升2%。

【15：19】【異動藍籌】中升控股聯席CFO辭任 股價跌逾半成

【15：14】恒指尾市升273點，報19869點。恒生科指升1.6%，報4191點。

【14：53】中國華君 （00377） 午後停牌，以等待披露公司主席兼執行董事孟廣寶的董事資料的內幕消息之公告。中國華君停牌前跌1.9%，報2.6元。

【14：40】東瀛遊 （06882） 升2.1%，報0.96元。【日本機票】東瀛遊：下月農曆新年間逾三千客受影響 取消部分快運北海道旅行團

【14：12】電動車股蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 均跌9%。

【13：46】中升 （00881） 午後走低4.9%，報39.5元。

【13：34】恒指午後升幅突收窄，現升249點，報19842點。

【13：30】【日本入境要求】港府：與日本經溝通後 本港航班可維持由日本各機場載客返港

【13：08】【本地券商股】耀才午後拉升逾15% 下月派付現金特別息70仙 主席葉茂林料獲派7.6億元

【13：00】恒指午後升404點，報19999點。

【12：57】中國電力 （02380） 出售全資擁有附屬公司新源融合的60%股權予中煤電力，代價 12.64億元人民幣（約14.2億港元）。

【12：48】中升 （00881） 公布，李國輝因其打算尋求其他職業發展機會，已提呈辭任公司執行董事、聯席財務總監、風險委員會主席和環境、社會及管治委員會主席之職務，自12月31日起生效。

【12：00】恒指半日報20011點，升418點，成交額為715億元，重上兩萬關，並創近四個月高。藥明生物 （02269） 升8.1%，信義光能 （00968） 升7.1%。

【11：48】Tesla概念股力勁 （00558） 曾跌15%，創2021年3月低，現跌10%，報6.2元。

【11：25】【日本機票】日本入境新限制12.30生效 保聯：防疫政令屬旅遊保險不保事項

【11：21】恒生科指升3.2%，報4255點。舜宇 （02382） 、快手 （01024） 、萬國數據 （09698） 升逾6%。

【11：12】京東 （09618） 升2.1%，報232.8元。【京東9618】劉強東據傳怒批京東高層「騙子」：拿PPT和假大空詞匯忽悠自己

【11：12】【中國通關】中國1.8取消入境隔離、國航復市反跌3% 日本入境新限制下國泰航空股價先升後回

【11：05】小米 （01810） 升4.3%，報11.25元。【小米1810】小米發布Redmi K60 Pro 售價3299元人民幣起

【10：58】碧桂園 （02007） 跌2.2%，碧桂園服務 （06098） 跌0.5%。【內房危機】碧桂園大股東楊惠妍向集團貸款逾50億元

【10：50】【金融峰會】余偉文：2023年金融峰會規模望增至400人 11月峰會果效超預期

【10：45】電力股爆上，中國電力 （02380） 升16%，華能電力 （00902） 升12%，潤電 （00836） 升11%，華電國際 （01071） 、大唐發電 （00991） 升一成。

國泰君安發表報告指，廣東電力交易中心近日公佈《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，雙邊交易電價年增11.4%，接近上限每千瓦時0.554元，較廣東基準電價上浮19.6%，認為廣東是2023年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。

【10：37】先聲藥業 （02096） 抽高兩成，報11.92元。公司指，於12月23日，其自主研發的抗PD-L1/IL-15雙特異性抗體注射用SIM0237已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）簽發的藥物臨床試驗批准通知書，擬用於晚期實體瘤。此前，SIM0237新藥臨床試驗申請（IND） 已於10月27日獲美國食品藥品監督管理局批准。

【10：30】濠賭股高開低走，金沙 （01928） 由升3.6%轉為倒跌1%，銀娛 （00027） 同樣由升近3%回落至升0.6%，美高梅 （02282） 更跌1.6%。

【10：24】恒指曾升505點，報20098點，創近四個月高。

【10：23】國泰 （00293） 逆市倒跌0.7%，報8.66元。

【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡 國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）

【10：20】恒指升幅擴至480點，高見20074，重上兩萬關，海底撈 （06862） 、藥明生物 （02269） 升逾6%。

【10：13】恒指曾升464點，高見20057點，現升405點，報19998點。

【10：10】諾誠健華 （09969） 曾跌逾17%低見12.14元，現跌13%，報12.8元。公司指，美國食品藥品監督管理局（FDA）已對奧布替尼用於治療多發性硬化症實施部份臨床擱置。因此，在美國進行的II期研究將不會開展新的患者招募。

【10：05】藥明生物 （02269） 升7.3%，報58元，創近4個月高。

【10：00】恒指曾升409點，高見20002點，上試兩萬關。

【09：59】餐飲股走強，譚仔 （02217） 升7%，龍皇 （08493） 升6.7%，海底撈 （06862） 升4.1%，大家樂 （00341） 升4%。

【09：56】攜程 （09961） 升3.1%，創一年半高，同程 （00780） 升0.9%，報18.74元。

【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊 港往滬航班搜索量升10倍 日韓泰成熱搜（第二版）

【09：51】【飛機租賃】中銀航空租賃購40架波音737 MAX 8 股價抽升3.5%

【09：48】沿海家園 （01124） 復牌後乾升30%，報0.035元，曾高見0.037元，成交額錄16.25萬元。

【09：46】恒生科指升1.4%，報4183點。比亞迪電子 （00285） 升6%，商湯 （00020） 升5%，閱文 （00772） 升4%。

【09：42】創維 （00751） 升6%，報3.35元。【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股 涉資3.8億元

【09：40】【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛 股價急跌一成

【09：38】【AAPL】舜宇抽升3% 天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【09：32】恒指開市初段即走高382點，報19967點，挑戰兩萬關。

【09：24】電動車股下挫，「蔚小理」蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌6.1%至7.6%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，吉利 （00175） 反升約0.9%。

【TSLA】Tesla退守100關 遭1800億港元掟貨 股價再瀉11%今年第三傷

【09：20】恒指高開194點，報19787點。海底撈 （06862） 升3.5%，報22.5元。

【09：16】恒指期貨現升210點，報19768點。

【08：59】沿海家園 （01124） 復牌。

【08：50】恒指黑期升140點，報19781點。

【08：32】【內房危機】碧桂園獲多家金融機構予約22億元貸款融資

【08：20】【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價 一手中籤率為40%【附分配結果連結】

【08：06】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價 一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

【07：40】【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者 改稱新冠病毒感染 人民幣續升

【07：30】中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然