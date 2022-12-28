▲ 【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價 一手中籤率為40%【附分配結果連結】

曾製作《中國好聲音》、內地最大綜藝節目營運商星空華文 （06698） 以26.5元貼近下限附近定價，所得款項淨額估計約為3.196億元，一手中籤率為40.06%，抽4手（1,600股）穩獲一手，公司將於明（29日）上市。【分配結果】

公司指，香港發售股份部分已獲小幅超額認購。根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務接獲合共1,851份有效申請，認購合共約754.84萬股，超額認購約4.12倍。國際發售部分已獲小幅超額認購，超額認購約0.47倍。

公司將約80%將用於為公司的IP製作及運營提供資金；約20%將用於擴大公司的觀眾範圍以提供更好的客戶服務以及建設公司已建立的文娛IP產業價值鏈。

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編輯：姚卓然