▲ 【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價 一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 以0.53元下限定價，估計籌約為7330萬元，一手中籤率為15.04%，抽12手（60,000股）穩中一手。公司明（29日）上市。【分配結果】

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購。公司已接獲合共4,492份根據香港公開發售（透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO服務提交的申請）認購合共2.74億股香港發售股份的有效申請，超額認購約13.23倍。國際發售部分獲適度超額認購，相超額認購約0.2倍。

公司所籌淨額約46.4%將用於延伸至山東省東部，以擴闊公司的客戶基礎及進一步鞏固公司於山東省的市場地位；約37.3%將用於藉由策略性收購、取得醫療器械註冊證及將公司的軟硬件升級以加強公司醫學影像雲服務的供應。

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編輯：姚卓然