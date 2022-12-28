  • 15°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價　一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

新股IPO 08:05 2022/12/28

分享：

分享：

【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價　一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 以0.53元下限定價，估計籌約為7330萬元，一手中籤率為15.04%，抽12手（60,000股）穩中一手。公司明（29日）上市。【分配結果

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購。公司已接獲合共4,492份根據香港公開發售（透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO服務提交的申請）認購合共2.74億股香港發售股份的有效申請，超額認購約13.23倍。國際發售部分獲適度超額認購，相超額認購約0.2倍。

公司所籌淨額約46.4%將用於延伸至山東省東部，以擴闊公司的客戶基礎及進一步鞏固公司於山東省的市場地位；約37.3%將用於藉由策略性收購、取得醫療器械註冊證及將公司的軟硬件升級以加強公司醫學影像雲服務的供應。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

相關文章：

【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427今日起招股　入場費約3181元

【新股IPO】粉筆2469孖展暫錄1155萬元　未足額認購

【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
雲端 港股 GUANZE MEDICAL（02427） IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】大通關迎新年大市闖二萬？趁好消息出貨定買貨？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【Morning精點】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　男子遊泰後染「食腦變形蟲」11日內死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款