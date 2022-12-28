  • 15°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 07:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla退守100關　遭1800億港元掟貨　股價再瀉11%今年第三傷

股市 06:41 2022/12/28

分享：

分享：

【TSLA】Tesla退守100關　遭1800億港元掟貨　股價瀉11%今年第三傷

市場等待Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）「浪子回頭」，返特斯拉坐鎮，因馬斯克正沉醉經營Twitter，Wedbush證券直指，「公司需要領導」。Wedbush分析師Daniel Ives及John Katsingris表示，由於中國市場是特斯拉牛市的核心關鍵，在烏雲密布及電動車競爭加劇，投資者愈來愈擔心2023 年需求疲弱，Wedbush指，根據他們的估算，特斯拉愈來愈似會錯過華爾行大行對特斯拉愈趨溫和的預估。

Wedbush將特斯拉電動車第四季交付量，由45萬輛下調至41至41.5萬輛。

特斯拉單日再遭到232億美元的拋售，相當於1810億港元，股價收報109.1美元，急瀉11.4%，創今年第三大跌幅，今年以來暫跌69%，較今年高位暫跌73%。

Wedbush指，若馬斯克重新領軍、真正停止出售股票、董事會啟動回購，以及在 1 月份的第四季度業績電話會議上，將 2023 年指引設定為保守，才是股價觸底的契機。

【TSLA】投行削TESLA目標價3成至175美元　指「風暴」將至馬斯克如「在車輪上睡覺」

【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢

記者：譚志偉

美股 新能源 大行報告 股票 馬斯克 回購 Tesla Twitter 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【港股ADR】恒指ADR指數反彈約300點　中概股指數齊升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款