【TSLA】Tesla退守100關　遭1800億港元掟貨　股價再瀉11%今年第三傷

▲ 【TSLA】Tesla退守100關 遭1800億港元掟貨 股價瀉11%今年第三傷

市場等待Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）「浪子回頭」，返特斯拉坐鎮，因馬斯克正沉醉經營Twitter，Wedbush證券直指，「公司需要領導」。Wedbush分析師Daniel Ives及John Katsingris表示，由於中國市場是 特斯拉牛市的核心關鍵，在烏雲密布及電動車競爭加劇，投資者愈來愈擔心2023 年需求疲弱， Wedbush指，根據他們的估算， 特斯拉愈來愈似會錯過華爾行大行對特斯拉愈趨溫和的預估。

Wedbush將 特斯拉電動車 第四季交付量，由45萬輛下調至41至41.5萬輛。

特斯拉單日再遭到232億美元的拋售，相當於1810億港元，股價收報109.1美元，急瀉11.4%，創今年第三大跌幅，今年以來暫跌69%，較今年高位暫跌73%。

Wedbush指，若 馬斯克重新領軍、真正停止出售股票、董事會啟動回購，以及 在 1 月份的第四季度業績 電話會議上，將 2023 年指引設定為保守，才是股價觸底的契機。

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記者：譚志偉