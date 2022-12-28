▲ 【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元 單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）440億美元收購Twitter後，重心移向管理該社交平台，Tesla股價近期大幅回吐，有投資界形容，Tesla正待馬斯克「浪子回頭」。Wedbush分析師Daniel Ives及John Katsingris表示，中國市場是 Tesla牛市的核心關鍵，在中國疫情烏雲密布及電動車競爭加劇，投資者愈來愈擔心2023年需求疲弱， Wedbush指，根據他們的估算， Tesla愈來愈似會錯過華爾行大行對特斯拉愈趨溫和的預估。

Wedbush最新將 Tesla電動車 第四季交付量，由45萬輛下調至41至41.5萬輛。

Tesla於周二單日再遭232億美元拋售，相當於1810億港元，股價收報109.1美元，急瀉11.4%，創今年第三大跌幅，今年以來暫跌69%，較今年高位暫跌73%。

韓國資金全年力吸逾200億港元 券商料觸底需多重因素推動

不過，Tesla年內股價回吐，不少散戶仍在吸貨，包括來自韓國的零售投資者。據韓國證券存託數據，韓國投資者在12月已淨增倉1.6億美元Tesla 股份，而全年已買入28億美元（約218億港元）。

Wedbush指，若 Tesla重新領軍、真正停止出售股票、董事會啟動回購，以及 在 1 月份的第四季度業績 電話會議上，將2023年指引設定為保守，才是股價觸底的契機。

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記者：譚志偉