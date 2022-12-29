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【美股期貨】長債息撲3.9厘　道指期貨升10點　納指考驗支持（不斷更新）

股市 13:04 2022/12/29

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市場關注明年美國經濟前景，多隻龍頭股份如Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等已先於大市破底。美國10年債息撲3.9厘，科技股受壓，納指正考驗10月13日10088點支持。亞洲時段，道指期貨跌10點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.1%。

港股走勢不斷更新：【下一頁

即市走勢：

【12：57】道指期貨跌10點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.1%。

【12：15】【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署

【11：59】【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

【10：36】【投行裁員】高盛所羅門預告下月將裁員　市傳涉及最多4000人、佔人手約8%

===以下為12月28日（周二）收市===

市場關注明年美國經濟前景，以及中國疫情，美股周三反覆受壓，道指中段跌勢擴大至372點。美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；反映中國概念股表現的金龍中國指數回落3.8%。截至今晨5時（即收市），道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。

即睇美股收市：

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Tesla股價周三急瀉11%，股價曾升6.6%，高見116.27美元，收市反覆漲3.3%，扭轉連續7個交易日跌勢，特斯拉中國相關負責人稱，網傳特斯拉放假信息並不准確，上海超級工廠大部分員工會在1月20-28日放假，這將比法定假期前後各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉時間。

市場研究機構TrendForce預料，明年首季蘋果手機出貨量跌22%至4700萬部，主因富士康鄭州廠房出貨量受疫情影響，其他內地廠房無法彌補。同時，TrendForce下調iPhone 14今年全年產量預測，至7810萬部。蘋果股價跌3.1%。

美國反映二手樓簽約量的11月未完成交易房屋跌4%，超預期的跌1%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

港股走勢不斷更新：【下一頁

即市走勢：

【06：00】【中國通關】美國及意大利：來自中國地區旅客入境　將須新冠檢測陰性證明

【23：15】Tesla股價曾升6.6%，高見116.27美元，其後收窄至2.5%

【22：30】道指升69點，標指升0.3%，納指升0.4%。

【20：59】【醫藥股】CXO板塊領跑　藥明生物飈近7%　疫苗概念股續受壓

【20：00】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）

【18：54】【取消社交距離】總商會：取消入境核酸檢測要求及疫苗通行證　有助提升香港對國際商務旅客和遊客吸引力

【18：35】【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長　惟下調未來電動車銷量佔比

【14：04】【中國通關】美國據報考慮收緊中國入境旅客防疫措施

【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。

【11：53】【FTX爆煲】Alameda借出42億港元　助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

【06：41】【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

【06：30】【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天　股價一度跌穿115美元

===以下為12月27日（周二）收市===

內地自1月8日起逐步恢復出境旅遊，復常步伐加快，市場瀰漫樂觀情緒，但美國經濟衰退風險逼近，限制美股表現。道指反覆微升，納指偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升37點，報33241點；標指跌15點，報3829點；納指跌144點或1.38%，報10353點。

即睇美股收市：

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科技股下挫，Tesla（美：TSLA）上海工廠將於明年1月3日至19日僅運行17天，其後廠房會在1月20日至31日農曆新年期間停產。Tesla股價再跌11.41%，110美元關亦失守，收報109.1美元。

由Investing.com向23間華爾街大行的策略師進行的調查顯示，主要大行對美國股市明年的看法整體輕微樂觀，預料明年底標指平均中位數為4080點，即有7%上升空間。高盛、滙豐、美銀及摩根士丹利的預測介乎3900至4000點。

數據方面，美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%，即使數據好於預期，但按月仍跌0.52%。

分析指，由於抵押貸款利率上升的影響及對經濟的擔憂令買賣雙方感到不安，美國房地產市場10月份繼續低迷。 20座大城市房價指數連續第四個月下跌。隨著美聯儲開始提高基準利率，以緩解高通脹，房屋銷售市場開始放緩。高通脹在一定程度上由上升的住房成本造成。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

【23：24】道指倒升逾百點，一度升120點。

【23：14】科技股下挫，蘋果（美：AAPL）一度失守130美元，Tesla（美：TSLA）受上海工廠農曆年停產消息困擾，股價亦再跌，拖累納指跌逾1.3%；道指則跌48點。

【AAPL】天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價　舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【22：30】道指高開49點，報33253點，納指跌0.3%，報10468點，標指跌1點，報3843點。

【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天　股價一度跌穿115美元

【17：35】德國DAX指數升47點或0.3%，報13989點；法國CAC 40指數報6547點，升42點或0.6%。英國金融市場假期休市。

【15：00】【全球經濟】英智庫料中國至少延到2036年才超越美國成世界最大經濟體　比預期遲6年

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

記者：譚志偉

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