【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

美股周四造好後，美股期貨周五於亞洲時段回軟，其中道指期貨跌20點，納指期貨跌13點或0.1%。美國今日將會公布12月芝加哥PMI數據。

即市走勢︰

【12：15】道指期貨跌20點，報33355點，標指期貨跌4點，報3867點，納指期貨跌13點或0.1%，報11019點。

【11：02】【新股IPO】富途推遲來港上市、「與聯交所澄清若干事宜」 原定12.30掛牌

【10：42】【美國風暴】西南航空上周取消1.6萬班航班 料拖低第4季業績

===以下為12月29日（周三）收市===

美國首領失業救濟人數符預期上升，美債息回落，多隻龍頭科企股如Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等回升，道指一度飆逾400點。截至今晨5時（即收市），道指升345點，報33220點；標指升66點，報3849點；納指升264點或2.59%，報10478點。美滙指數跌至103.91，美國10年期債息回落至3.83厘。

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Tesla升8.08%；蘋果股價漲2.8%，業內人士指中國內地iPhone 14 Pro的生產正逐步恢復，並開始追上需求。

歐股先跌後升，收市上揚0.68%，科技股漲2%。

瑞信看好美股明年表現，首席美股策略員戈盧布（Jonathan Golub）預測，美國經濟衰退陰影減退後，明年標指可望高見4050點。戈盧布指通脹放緩及勞動力市場維持緊張，利好美國消費開支增長，對股市有幫助。美國就業市場表現良好，民眾對經濟前景有信心，敢於花錢消費，是主要的影響因素。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，符合市場預期。截至12月17日，持續申領人數為171萬人，高過預期的169萬人，前值上修至166.9萬人。

即市走勢：

【23：00】【新股IPO】富途推遲來港上市 原定明日掛牌

【22：14】【日圓匯價】日圓抽升1% 兌港元5.85算 市場加劇賭升日圓、無視央行出手買債 圓滙133.13水平

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周首次申領失業救濟人數回升至22.5萬 符預期

【20：43】【AAC 2018】瑞聲科技大革新 推602mm仿生振感馬達

【18：30】道指期貨升38點 納指期貨升0.6%

【17：29】【中國通關】一文看清美國日本等地對內地香港澳門旅客最新入境要求 英國暫未擬設限（12月29日）

【17：27】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌

【17：18】【芯片大戰】台積電：量產3納米芯片可帶來1.5萬億美元價值 「最新良率與5納米同期相當」

【16：58】【日本機票】HK Express：1月減41班往日本航班、續飛名古屋福岡沖繩 返港航班一機不減（附1月停飛航班安排）

【16：58】【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班 即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）

【16：57】【日本機票】香港航空：來往香港及沖繩12.30起恢復每日1班 札幌航班12.30、31如常運作、下月起有限度服務

【16：24】【ESG】安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

【16：04】【FTX爆煲】SBF據報最快下周達成認罪協議 控罪成立可判處入獄數十年

【16：03】【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘

【15：03】【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化 張勇兼任阿里雲總裁、3名合夥人讓出高位

【12：57】道指期貨跌10點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.1%。

【12：15】【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署

【11：59】【中國通關】一文看清美國日本台灣等地 對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

【10：36】【投行裁員】高盛所羅門預告下月將裁員 市傳涉及最多4000人、佔人手約8%

===以下為12月28日（周二）收市===

市場關注明年美國經濟前景，以及中國疫情，美股周三反覆受壓，道指中段跌勢擴大至372點。美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；反映中國概念股表現的金龍中國指數回落3.8%。截至今晨5時（即收市），道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。

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Tesla股價周三急瀉11%，股價曾升6.6%，高見116.27美元，收市反覆漲3.3%，扭轉連續7個交易日跌勢，特斯拉中國相關負責人稱，網傳特斯拉放假信息並不准確，上海超級工廠大部分員工會在1月20-28日放假，這將比法定假期前後各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉時間。

市場研究機構TrendForce預料，明年首季蘋果手機出貨量跌22%至4700萬部，主因富士康鄭州廠房出貨量受疫情影響，其他內地廠房無法彌補。同時，TrendForce下調iPhone 14今年全年產量預測，至7810萬部。蘋果股價跌3.1%。

美國反映二手樓簽約量的11月未完成交易房屋跌4%，超預期的跌1%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

即市走勢：

【06：00】【中國通關】美國及意大利：來自中國地區旅客入境 將須新冠檢測陰性證明

【23：15】Tesla股價曾升6.6%，高見116.27美元，其後收窄至2.5%

【22：30】道指升69點，標指升0.3%，納指升0.4%。

【20：59】【醫藥股】CXO板塊領跑 藥明生物飈近7% 疫苗概念股續受壓

【20：00】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）

【18：54】【取消社交距離】總商會：取消入境核酸檢測要求及疫苗通行證 有助提升香港對國際商務旅客和遊客吸引力

【18：35】【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長 惟下調未來電動車銷量佔比

【14：04】【中國通關】美國據報考慮收緊中國入境旅客防疫措施

【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。

【11：53】【FTX爆煲】Alameda借出42億港元 助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

【06：41】【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元 單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

【06：30】【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天 股價一度跌穿115美元

===以下為12月27日（周二）收市===

內地自1月8日起逐步恢復出境旅遊，復常步伐加快，市場瀰漫樂觀情緒，但美國經濟衰退風險逼近，限制美股表現。道指反覆微升，納指偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升37點，報33241點；標指跌15點，報3829點；納指跌144點或1.38%，報10353點。

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科技股下挫，Tesla（美：TSLA）上海工廠將於明年1月3日至19日僅運行17天，其後廠房會在1月20日至31日農曆新年期間停產。Tesla股價再跌11.41%，110美元關亦失守，收報109.1美元。

由Investing.com向23間華爾街大行的策略師進行的調查顯示，主要大行對美國股市明年的看法整體輕微樂觀，預料明年底標指平均中位數為4080點，即有7%上升空間。高盛、滙豐、美銀及摩根士丹利的預測介乎3900至4000點。

數據方面，美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%，即使數據好於預期，但按月仍跌0.52%。

分析指，由於抵押貸款利率上升的影響及對經濟的擔憂令買賣雙方感到不安，美國房地產市場10月份繼續低迷。 20座大城市房價指數連續第四個月下跌。隨著美聯儲開始提高基準利率，以緩解高通脹，房屋銷售市場開始放緩。高通脹在一定程度上由上升的住房成本造成。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

【23：24】道指倒升逾百點，一度升120點。

【23：14】科技股下挫，蘋果（美：AAPL）一度失守130美元，Tesla（美：TSLA）受上海工廠農曆年停產消息困擾，股價亦再跌，拖累納指跌逾1.3%；道指則跌48點。

【AAPL】天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【22：30】道指高開49點，報33253點，納指跌0.3%，報10468點，標指跌1點，報3843點。

【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天 股價一度跌穿115美元

【17：35】德國DAX指數升47點或0.3%，報13989點；法國CAC 40指數報6547點，升42點或0.6%。英國金融市場假期休市。

【15：00】【全球經濟】英智庫料中國至少延到2036年才超越美國成世界最大經濟體 比預期遲6年

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

記者：譚志偉