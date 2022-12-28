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【美股期貨】道指期貨升28點 納指期貨暫回穩（不斷更新）
美股聖誕長假期後資金未見積極入市，反而科技股更是受壓，納指更創近兩個月低。美元續於104水平橫行，10年期債息升至3.85厘，2年期美債息仍高企4.35厘。
港股走勢不斷更新：【下一頁】
即市走勢：
【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。
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===以下為12月27日（周二）收市===
美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。
不過，中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。藍籌股外圍走勢亦扭轉上周五跌勢，整體ADR反彈，有望帶動港股開市表現，尤其是期指明日結算，首先可挾一挾淡倉，恒指ADR指數相當於恒指升300點。
|ADR
|折算港元
|較港上周五收市價
累計變幅
|美團ADR
|190.14
|+3.8%
|騰訊ADR
|326.37
|+1.9%
|滙豐ADR
|48.48
|+1.2%
|阿里巴巴美股
|87.64
|+1.3%
記者：譚志偉