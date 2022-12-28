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【美股期貨】道指期貨升28點　納指期貨暫回穩（不斷更新）

股市 12:47 2022/12/28

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美股聖誕長假期後資金未見積極入市，反而科技股更是受壓，納指更創近兩個月低。美元續於104水平橫行，10年期債息升至3.85厘，2年期美債息仍高企4.35厘。

港股走勢不斷更新：【下一頁

即市走勢：

【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。

【11：53】【FTX爆煲】Alameda借出42億港元　助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

【06：41】【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

【06：30】【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天　股價一度跌穿115美元

===以下為12月27日（周二）收市===

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

不過，中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。藍籌股外圍走勢亦扭轉上周五跌勢，整體ADR反彈，有望帶動港股開市表現，尤其是期指明日結算，首先可挾一挾淡倉，恒指ADR指數相當於恒指升300點。

ADR 折算港元 較港上周五收市價
累計變幅
美團ADR 190.14 +3.8%
騰訊ADR 326.37 +1.9%
滙豐ADR 48.48 +1.2%
阿里巴巴美股 87.64 +1.3%

記者：譚志偉

港股 中國概念股 ADR 港股ADR 美股 恒生指數 滙豐控股（00005）
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