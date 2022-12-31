【美股收市】道指跌73點 納指全年累挫逾33% 富途單日瀉31%

美國經濟衰退陰霾密布，美滙下試103關，美股在2022年最後一個交易日持續回吐。

道指曾挫372點，尾市跌幅收窄，收市跌73點，報33147點；標指跌9點，報3839點；納指跌11點或0.1%，報10466點。三大指數全年分別累計挫8.8%、19.4%及33.1% ， 齊創2008年金融海嘯以來最大年度跌幅。

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特斯拉（Tesla）收市回升1.1%，蘋果漲0.25%。中證監整治老虎證券（美：TIGR）及富途控股（美：FUTU），兩隻股份均急挫31%、28.5%。

聖路易斯聯儲銀行最新研究報告稱，美國50個州之中27個州經濟活動放緩，顯示全國逼近經濟衰退的門檻。美國上次經濟衰退前，有35個州出現同樣的經濟放緩情況。

歐洲股市在2022年最後一個交易日走低，Stoxx 600收市滑落1.8%，全年累挫12.8%，創自2018年以來最差年度表現，主要受到俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭、通脹急升、央行加息等因素拖累。

中證監通告指，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶。中概股表現較差。

即市走勢︰

【23：00】【美國經濟數據】美國12月芝加哥PMI遠勝市場預期

【22：15】【螞蟻集團】重慶螞蟻消費金融公司增資方案 已獲重慶銀保監局通過

【21：00】【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業 禁增量資金跨境入帳 富途及老虎證券：將嚴格配合整改工作（第三版）

【18：30】道指期貨跌92點 納指期貨跌0.3%

【18：29】【中概股風暴】中概股恐斷內地新水 拼多多愛奇藝盤前跌

【18：21】【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業 禁增量資金跨境入帳、責成機構現場核查 美股盤前曾跌30%

【18：04】【貨幣交易】人行：1.3起銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至翌日凌晨3時

【17：49】【科企裁員】字節跳動據報多條業務綫裁員 傳部份員工不獲賠償

【15：45】【濠賭股】金沙中國將向員工發放相等1個月薪酬的酌情津貼

【15：38】【中國經濟】中國兩會明年3月4日及5日召開

【14：27】【中國通關】韓國要求中國旅客登機前、落地後都需核酸檢測 航班統一降落仁川機場

【12：23】【廣州車展】百度旗下集度汽車發布第二款車型電動轎跑「ROBO-02」設計

【12：15】道指期貨跌20點，報33355點，標指期貨跌4點，報3867點，納指期貨跌13點或0.1%，報11019點。

【12：00】聯儲局政策轉向前有利優先證券市場

【11：34】【華為業績】華為料2022年收入按年微增至6369億人幣 「今年從美國制裁的戰時狀態走向常態」

【11：02】【新股IPO】富途推遲來港上市、「與聯交所澄清若干事宜」 原定12.30掛牌

【10：42】【美國風暴】西南航空上周取消1.6萬班航班 料拖低第4季業績

===以下為12月29日（周三）收市===

美國首領失業救濟人數符預期上升，美債息回落，多隻龍頭科企股如Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等回升，道指一度飆逾400點。截至今晨5時（即收市），道指升345點，報33220點；標指升66點，報3849點；納指升264點或2.59%，報10478點。美滙指數跌至103.91，美國10年期債息回落至3.83厘。

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Tesla升8.08%；蘋果股價漲2.8%，業內人士指中國內地iPhone 14 Pro的生產正逐步恢復，並開始追上需求。

歐股先跌後升，收市上揚0.68%，科技股漲2%。

瑞信看好美股明年表現，首席美股策略員戈盧布（Jonathan Golub）預測，美國經濟衰退陰影減退後，明年標指可望高見4050點。戈盧布指通脹放緩及勞動力市場維持緊張，利好美國消費開支增長，對股市有幫助。美國就業市場表現良好，民眾對經濟前景有信心，敢於花錢消費，是主要的影響因素。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.5萬人，符合市場預期。截至12月17日，持續申領人數為171萬人，高過預期的169萬人，前值上修至166.9萬人。

即市走勢：

【23：00】【新股IPO】富途推遲來港上市 原定明日掛牌

【22：14】【日圓匯價】日圓抽升1% 兌港元5.85算 市場加劇賭升日圓、無視央行出手買債 圓滙133.13水平

【21：30】【美國失業救濟金人數】美國上周首次申領失業救濟人數回升至22.5萬 符預期

【20：43】【AAC 2018】瑞聲科技大革新 推602mm仿生振感馬達

【18：30】道指期貨升38點 納指期貨升0.6%

【17：29】【中國通關】一文看清美國日本等地對內地香港澳門旅客最新入境要求 英國暫未擬設限（12月29日）

【17：27】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌

【17：18】【芯片大戰】台積電：量產3納米芯片可帶來1.5萬億美元價值 「最新良率與5納米同期相當」

【16：58】【日本機票】HK Express：1月減41班往日本航班、續飛名古屋福岡沖繩 返港航班一機不減（附1月停飛航班安排）

【16：58】【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班 即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）

【16：57】【日本機票】香港航空：來往香港及沖繩12.30起恢復每日1班 札幌航班12.30、31如常運作、下月起有限度服務

【16：24】【ESG】安永：更多上市企業聘請第三方為ESG報告認證

【16：04】【FTX爆煲】SBF據報最快下周達成認罪協議 控罪成立可判處入獄數十年

【16：03】【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘

【15：03】【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化 張勇兼任阿里雲總裁、3名合夥人讓出高位

【12：57】道指期貨跌10點，納指期貨升0.3%，標指期貨升0.1%。

【12：15】【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署

【11：59】【中國通關】一文看清美國日本台灣等地 對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

【10：36】【投行裁員】高盛所羅門預告下月將裁員 市傳涉及最多4000人、佔人手約8%

===以下為12月28日（周二）收市===

市場關注明年美國經濟前景，以及中國疫情，美股周三反覆受壓，道指中段跌勢擴大至372點。美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；反映中國概念股表現的金龍中國指數回落3.8%。截至今晨5時（即收市），道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。

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Tesla股價周三急瀉11%，股價曾升6.6%，高見116.27美元，收市反覆漲3.3%，扭轉連續7個交易日跌勢，特斯拉中國相關負責人稱，網傳特斯拉放假信息並不准確，上海超級工廠大部分員工會在1月20-28日放假，這將比法定假期前後各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉時間。

市場研究機構TrendForce預料，明年首季蘋果手機出貨量跌22%至4700萬部，主因富士康鄭州廠房出貨量受疫情影響，其他內地廠房無法彌補。同時，TrendForce下調iPhone 14今年全年產量預測，至7810萬部。蘋果股價跌3.1%。

美國反映二手樓簽約量的11月未完成交易房屋跌4%，超預期的跌1%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

即市走勢：

【06：00】【中國通關】美國及意大利：來自中國地區旅客入境 將須新冠檢測陰性證明

【23：15】Tesla股價曾升6.6%，高見116.27美元，其後收窄至2.5%

【22：30】道指升69點，標指升0.3%，納指升0.4%。

【20：59】【醫藥股】CXO板塊領跑 藥明生物飈近7% 疫苗概念股續受壓

【20：00】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）

【18：54】【取消社交距離】總商會：取消入境核酸檢測要求及疫苗通行證 有助提升香港對國際商務旅客和遊客吸引力

【18：35】【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長 惟下調未來電動車銷量佔比

【14：04】【中國通關】美國據報考慮收緊中國入境旅客防疫措施

【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。

【11：53】【FTX爆煲】Alameda借出42億港元 助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

【06：41】【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元 單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

【06：30】【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天 股價一度跌穿115美元

===以下為12月27日（周二）收市===

內地自1月8日起逐步恢復出境旅遊，復常步伐加快，市場瀰漫樂觀情緒，但美國經濟衰退風險逼近，限制美股表現。道指反覆微升，納指偏軟，截至今晨5時（即收市），道指升37點，報33241點；標指跌15點，報3829點；納指跌144點或1.38%，報10353點。

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科技股下挫，Tesla（美：TSLA）上海工廠將於明年1月3日至19日僅運行17天，其後廠房會在1月20日至31日農曆新年期間停產。Tesla股價再跌11.41%，110美元關亦失守，收報109.1美元。

由Investing.com向23間華爾街大行的策略師進行的調查顯示，主要大行對美國股市明年的看法整體輕微樂觀，預料明年底標指平均中位數為4080點，即有7%上升空間。高盛、滙豐、美銀及摩根士丹利的預測介乎3900至4000點。

數據方面，美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%，即使數據好於預期，但按月仍跌0.52%。

分析指，由於抵押貸款利率上升的影響及對經濟的擔憂令買賣雙方感到不安，美國房地產市場10月份繼續低迷。 20座大城市房價指數連續第四個月下跌。隨著美聯儲開始提高基準利率，以緩解高通脹，房屋銷售市場開始放緩。高通脹在一定程度上由上升的住房成本造成。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

【23：24】道指倒升逾百點，一度升120點。

【23：14】科技股下挫，蘋果（美：AAPL）一度失守130美元，Tesla（美：TSLA）受上海工廠農曆年停產消息困擾，股價亦再跌，拖累納指跌逾1.3%；道指則跌48點。

【AAPL】天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【22：30】道指高開49點，報33253點，納指跌0.3%，報10468點，標指跌1點，報3843點。

【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天 股價一度跌穿115美元

【17：35】德國DAX指數升47點或0.3%，報13989點；法國CAC 40指數報6547點，升42點或0.6%。英國金融市場假期休市。

【15：00】【全球經濟】英智庫料中國至少延到2036年才超越美國成世界最大經濟體 比預期遲6年

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

記者：譚志偉