【美股市況】道指倒跌190點 特斯拉彈6%後幾打回原形（不斷更新）

環球股市關注中國通關措施，以及香港取消疫苗通行證，標誌着中國未來的復甦步伐，以及對供應鏈的恢復，美國10年期債息升至3.87厘以上水平，美滙指數持續處104水平，道指先升後跌，截至本港時間凌晨零時40分，倒跌190點；標指跌0.68%，納指跌0.96%。

Tesla股價周三急瀉11%，股價曾升6.6%，高見116.27美元，其後收窄至0.8%，特斯拉中國相關負責人稱，網傳特斯拉放假信息並不准確，上海超級工廠大部分員工會在1月20-28日放假，這將比法定假期前後各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉時間。

美國反映二手樓簽約量的11月未完成交易房屋跌4%，超預期的跌1%，12月聯儲里奇蒙製造業指數報1，高於預期的-10。

即市走勢：

【23：15】Tesla股價曾升6.6%，高見116.27美元，其後收窄至2.5%

【22：30】道指升69點，標指升0.3%，納指升0.4%。

【20：59】【醫藥股】CXO板塊領跑 藥明生物飈近7% 疫苗概念股續受壓

【20：00】【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）

【18：54】【取消社交距離】總商會：取消入境核酸檢測要求及疫苗通行證 有助提升香港對國際商務旅客和遊客吸引力

【18：35】【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長 惟下調未來電動車銷量佔比

【14：04】【中國通關】美國據報考慮收緊中國入境旅客防疫措施

【12：18】道指升28點，報33444點。納指期貨經昨日急挫後，現升0.1%，標普500指數期貨升0.06%。

【11：53】【FTX爆煲】Alameda借出42億港元 助薯條哥SBF購入Robinhood權益、成債權人爭奪資產

【06：41】【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元 單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸

【06：30】【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天 股價一度跌穿115美元

===以下為12月27日（周二）收市===

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美國債息在長假期後繼續上升，10年期債息升至3.847厘，2年期美債息仍高企4.381厘，拖累息口敏感的科技股走勢，納指跌1.4%，道指獲基建股力撑，收市仍升37點。

不過，中概股反彈，納斯達克中國金龍指數在上周五跌2.9%後，周二反彈2.1%，收報6856點。藍籌股外圍走勢亦扭轉上周五跌勢，整體ADR反彈，有望帶動港股開市表現，尤其是期指明日結算，首先可挾一挾淡倉，恒指ADR指數相當於恒指升300點。

ADR 折算港元 較港上周五收市價

累計變幅 美團ADR 190.14 +3.8% 騰訊ADR 326.37 +1.9% 滙豐ADR 48.48 +1.2% 阿里巴巴美股 87.64 +1.3%

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

記者：譚志偉