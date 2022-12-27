▲ 【小米1810】小米發布Redmi K60 Pro 售價3299元人民幣起

小米 （01810） 旗下品牌Redmi舉辦新年發布會，正式發布K60性能宇宙的兩款新品Redmi K60 Pro和Redmi K60，以及Redmi K60E、Redmi Note 12 Pro極速版共計4款手機產品，和Redmi Watch 3、Redmi手環2、Redmi Buds 4青春版3款可穿戴產品。

Redmi K60系列現已開啟預售，12月31日上午10時正式開售，Redmi K60售價2499元人民幣起，Redmi K60 Pro 3299元人民幣起，Redmi K60 Pro冠軍版4599元人民幣；Redmi K60E和Redmi Note 12 Pro極速版目前已開售，售價分別是2,199元人民幣起和1,699元人民幣起；Redmi Watch 3售價499元人民幣，Redmi手環2售價169元人民幣，Redmi Buds 4青春版售價149元人民幣，3款可穿戴新品均已開啟全管道首賣。

Redmi K60 Pro支援無線充電

小米指，Redmi K60 Pro定位「旗艦性能之王」，搭載第二代驍龍8移動平台，並擁有Redmi史上最大的5000mm² VC，遊戲體驗超越電競旗艦；搭載與華星光電共研共創的首款旗艦2K直屏，頂級的硬體素質刷新國產屏新高度；採用小米13同款IMX800主攝，堪稱K系列最強影像；5000mAh+120W有線閃充+30W無線充電，是首款支援無線充電的Redmi旗艦手機。

Redmi K60定位「最強標準版」，擁有K60 Pro同款頂級2K中國屏、30W無線充電，以及5500mAh大電池，續航可達1.45天。

Redmi K60續航達1.45天

旗艦直屏已成Redmi標誌之一，K60與K60 Pro首發與華星光電共研共創的頂級2K直屏。這塊熒幕首發最新一代C6基材，峰值亮度突破1400nit，支援687億色顯示、1920Hz高頻護眼調光、杜比視界、萬級調光等特性，結合Redmi自研的高光顯示引擎，從螢幕定制層、框架層、AI演算法層充分調校，實現從螢幕面板到內容生態全鏈路端到端的顯示優化，是目前最高端的2K中國屏，堪稱「國屏之光」。

K60和K60 Pro均搭載快拍相機，拍照速度獲得全面提升，對比競品擁有更快的啟動速度、拍照速度和成像速度。

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編輯：胡學能