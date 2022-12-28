【AAPL】舜宇抽升3%　天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價　舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

▲ 【AAPL】天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價 舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發貼指，Apple蘋果（美：AAPL）鏡頭供應商大立光、玉晶光與舜宇光學 （02382） 在明年上半年的獲利壓力可能將高於預期，這是因為iPhone 14系列鏡頭價格在明年上半年的減價幅度將顯著高於過往，部分鏡頭項目的砍價幅度甚至高達20%。

蘋果股價本港時間晚上11時10分，跌2.2%，報128.96美元，創2021年6月份以來盤中最低位。

郭續稱，雖蘋果砍零組件價格是例行公事，但是鏡頭廠商面對蘋果的砍價壓力較以往高，他認為這與鏡頭的毛利率高於一般零組件，以及蘋果想降低經濟衰退對獲利負面影響有關。

料蘋果不會2025年推折疊iPad取代iPad mini

另外，郭明錤認為，蘋果應不會像先前有媒體所預測，在2025年用折疊iPad取代iPad mini，這是因為折疊iPad的售價，應該會顯著高於iPad mini，因此這樣的取代並不合理；其次，蘋果目前正在開發新款iPad mini，主要賣點為配備新處理器，預計在明年底或2024年上半年大量出貨。

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編輯：胡學能