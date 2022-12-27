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【盈喜盈警】美聯今年首11月淨蝕4.8億元、料全年轉虧　受累樓市成交量瀉、業主拒大幅減租等

股市 21:21 2022/12/27

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樓市成交持續下跌，龍頭地產代理行美聯 （01200） 發盈利警告，指集團今年首11個月，錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為4.8億元，根據集團資料，對比截至去年12月31日止年度之權益持有人應佔綜合淨溢利約1億元，預期集團今年度將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損。

公告列出該預期之淨虧損主要原因有三，包括：

(1)香港住宅物業買賣成交量大幅下跌約40%，有機會創下自1996年以來的27年新低。該下跌乃由於香港受新冠病毒疫情之相關限制及措施；利息攀升；放緩推售一手盤；疲弱投資意欲；及長時間關閉香港與中國大陸之間的邊境等多重不利因素影響所導致。

(2)即使公司已盡力爭取，業主們只給予有限度租金寬減；

(3)中國大陸之業務受封城及其他與新冠病毒疫情相關之措施，以及買家對預售未完工樓盤失去信心所導致之惡劣市場環境所影響。

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編輯：胡學能

港股 美聯集團（01200） 海外物業 香港物業 代理商 地產 盈喜 盈警 地產代理
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