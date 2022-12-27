【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛　美股盤前跌逾6%

▲ 蔚來下調第四季交付預期逾一成到不足4萬輛

蔚來 （09866） 宣布，由於Omicron變種病毒在12月於中國主要城市爆發，蔚來面臨著交付和生產方面的挑戰，以及某些供應鏈限制。蔚來指，現時預計2022年第四季度將交付38,500輛至39,500輛汽車，此前預期為43,000輛至48,000輛。這意味交付上下限調低幅度為10.5%至17.7%。

蔚來指，雖然公司團隊一直努力在各個方面保持持續運營，但仍未能充分達到公司的全部能力，特別是涉及用戶參與的交付和登記環節受到干擾，故調低今季交付展望。

蔚來周二（27日）於美股盤前跌逾6%，現報10.27美元。

另外，蔚來在12月24日舉辦了NIO Day 2022，推出了智能電動旗艦轎跑SUV EC7和全場景智能電動旗艦SUV全新ES8，交付預期將分別於2023年5月和6月開始。

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編輯：袁諾曦