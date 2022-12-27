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【聖誕餐飲】港人消費意慾未見底　業界望通關助振本港經濟

商業 19:42 2022/12/27

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聖誕商場及不少食肆人頭湧湧，惟香港餐務管理協會會董兼龍圖閣負責人陳強表示，他負責管理的食肆，在聖誕檔期生意額同比下跌3至4成。

【聖誕零售】聖誕銷售不升反跌　成本上漲被逼加價　憧憬通關丁財兩旺

【聖誕零售】新地12大商場　營業額及人流按年升20%及15%　 「通關」有助1月銷情

他解釋指，生意額下跌主要有3大原因：（一）大多消費力強的客人因出入境防疫措施放寬而趁聖誕長假期外出旅遊；（二）本港近期新冠疫情反彈，有不少已訂座的客人因染疫或須檢疫而取消訂座；（三）香港經濟在疫情陰霾下仍未復甦，依然疲弱，市民消費意欲大減。陳強稱，最吸客的依然是傳統中菜，其中菜廳客人人均消費為300至500元；而日本餐館的客人人均消費則為500至1,000元。

通關對生意貢獻仍有待觀察

中港通關在即，對於會否受惠，他表示對通關抱正面態度，並會做好應對工作（例如入貨、安排人手等），惟能否帶旺其生意則不太樂觀。陳稱，雖然通關有助帶動內地旅客入境，惟內地疫情至今仍然嚴峻，過急通關或會對香港醫療造成一定程度負擔。他預計通關後，由於時值農曆新年假期，從香港前往內地探親的人會較多。他強調：「會因應時局，每星期檢視公司營運模式及策略，並適時作出調整。」

另外，陳強表示政府應早日放寬食肆室內餐檯擺放1.5米距離的限制，「每張枱要相隔1.5米距離令我們只能用盡場地的3分之2，既然可以放寬至12人一檯，擺枱距離都應該一併放寬。」

【聖誕餐飲】楊位醒：冬至和聖誕生意按年升20%　酒席最吸金

【聖誕零售】聖誕假期丁財兩旺　新地十五大商場人流按年升20%　通關後將推優惠吸內地客

記者：楊嘉軒

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