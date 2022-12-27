【通脹時代】中海油渤海油田投產 毎日新增逾3萬桶產能

中海油(00883)宣布，墾利6-1油田5-1，5-2及6-1區域開發項目投產。該項目位於渤海南部海域，平均水深約19米，主要生產設施包括1座中心平台及6座無人井口平台，計劃投產開發井107口，其中包括生產井67口，注水井36口及水源井4口。項目將於2024年，實現日產原油逾3.6萬桶的高峰產量。中海油擁有上述項目的100%權益，並擔任作業者。

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而於日前，中海油也擴大新能源投資，以15億人民幣向母公司收購風電資產的40%權益。集團亦宣布，渤中至墾利油田群岸電工程項目亦順利投產。主要新建4座海上電力動力平台及1座陸地高壓變電站，設計輸送能力520兆瓦，是目前中國最大規模的海上油田群岸電應用工程項目。

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