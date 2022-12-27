【中港通關】內地自1月8日起恢復辦理中國公民旅遊及商務赴港簽注　來港簽注搜索大漲5倍（第二版）

▲ 【中港通關】內地自1月8日起恢復辦理中國公民旅遊及商務赴港簽注

國家移民局宣布，自1月8日起優化移民管理政策措施，包括有序恢復中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注等措施，同時將恢復受理審批外國人申請普通簽證延期、換發、補發，停留證件簽發、換發、補發，居留證件簽發、延期、換發、補發。

公吉又指，申請人確有緊急需求的，可循加急程式辦理。恢復口岸簽證簽發，恢復執行24/72/144小時過境免簽政策，依法簽發臨時入境許可。

恢復簽發邊境地區出入境通行證

另外，恢復簽發中華人民共和國出入境通行證，恢復簽發邊境地區出入境通行證。逐步恢復陸路口岸（通道）客運通關，有序恢復陸路口岸、邊民通道旅客、邊民出入境，邊民通道按照有關規定恢復開通，依法實施出入境邊防檢查。恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通道，持內地居民往來港澳通行證、港澳居民來往內地通行證等符合條件的出入境人員可經邊檢快捷通道通關。

此外，將逐步恢復水運口岸客運通關，允許符合條件的水運口岸恢復客運班輪旅客出入境，試點恢復國際郵輪旅客出入境，並繼續運行空港口岸重點貨運航班「綠色通道」、陸路口岸和邊境檢查站重點物資車輛「快速通道」、水運口岸「邊檢登輪碼」網上自助辦理等便利措施。

攜程：中國香港簽注的搜索大漲5倍

據內地傳媒報道，移民局在發布政策後，攜程境外簽證的搜索量瞬時增長300%，簽證諮詢量按日增長150%，中國香港簽注的搜索大漲5倍。

（第二版加入攜程數據）

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編輯：伍鍵文