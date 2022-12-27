【聖誕零售】聖誕銷售不升反跌　成本上漲被逼加價　憧憬通關丁財兩旺

聖誕節是送禮的大節日，一向帶動不少禮品及食品的生意。然而，尚禮坊（Givegift Boutique）行政總裁黃毅超表示，公司在聖誕期間的銷售額與去年同期相比不升反跌，下跌近 20%。黃表示，公司今年中秋節的銷售額同比錄得 10 至 20% 增長，惟對聖誕節期間提高了 10% 廣告開支仍錄得銷售下跌感詫異。他解釋，公司面向的客戶群主要分為企業客戶（B2B）和零售客戶（B2C）。

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零售銷售下跌，黃認為是因為不少消費力高的客人出埠外遊，以致訂單減少；至於企業銷售下跌，黃則認為是反映整個社會的經濟環境和氣氛。黃續指，企業銷售下跌主要原因包括：農曆新年和聖誕節時間非常接近，企業因而傾向選擇「一次過送」、不少企業的經濟仍受疫情拖累，沒有預算用於送贈禮籃。

成本上漲被迫加價

黃毅超稱，聖誕節期間網店人均消費約 600 至 700 元，與去年同期相若。由於各類成本上漲（包括來貨價、人工、租金、物流等），公司在聖誕節期間不但沒有推出任何優惠，反而更加價 5 至 10%，惟他強調產品漲價並非銷情遜色的主因之一。黃指其業務最能反映社會經濟環境，因為「企業經濟環境好，自然就會送多些禮籃給客戶；相反，企業無預算，就索性省錢不送」。

節日氣氛濃厚促消費意欲

時裝品牌慕詩（Moiselle）國際集團主席及行政總裁陳欽杰表示，與去年同期相比，傳統旺區例如尖沙咀、銅鑼灣、沙田等的分店在聖誕節期間的銷售額錄得2成升幅。陳指出，雖然客人數目未有明顯增加，惟每位客人購買衣服的件數有所上升，人均消費6,000元左右，比去年同期上升15%。他認為主要是因為今個聖誕節是「後疫情時代」的首個大型節日，市面節日氣氛非常濃厚，市民也較願意消費。

中港「通關」在即，陳欽杰預計，通關後初期的生意會上升1至2成，公司屆時亦會推出限定優惠吸客。黃毅超則希望公司生意明年第2季可回復至疫情前的水平，「現時尚有至少20%差距」。

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記者：楊嘉軒