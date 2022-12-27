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【康體設施】康文署多個體育館暫停開放 將於本周三至五起用作防疫用途

理財智慧 18:44 2022/12/27

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本港疫情最近有上升的趨勢，根據最新公布數字，已經於12月26日確診數目已經上升至18533宗，有見及此，康樂及文化事務署（康文署）於宣布，五間體育館將暫停開放以作防疫用途，直至另行通告。

【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

五間體育館詳情如下：

場地 暫停開放日期
蒲崗村道體育館 由12月28日起
調景嶺體育館 由12月28日起
青衣西南體育館 由12月29日起
北葵涌鄧肇堅體育館 由12月29日起
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 由12月29日起

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

康文署表示​因應場地關閉將作出退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處，退款申請表格可在康文署網頁下載。

【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期　調減40萬至540萬成交【下一頁

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撰文：鄭日棱

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康文署 疫情

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