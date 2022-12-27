【康體設施】康文署多個體育館暫停開放 將於本周三至五起用作防疫用途

本港疫情最近有上升的趨勢，根據最新公布數字，已經於12月26日確診數目已經上升至18533宗，有見及此，康樂及文化事務署（康文署）於宣布，五間體育館將暫停開放以作防疫用途，直至另行通告。

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五間體育館詳情如下：

場地 暫停開放日期 蒲崗村道體育館 由12月28日起 調景嶺體育館 由12月28日起 青衣西南體育館 由12月29日起 北葵涌鄧肇堅體育館 由12月29日起 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 由12月29日起

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康文署表示​因應場地關閉將作出退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處，退款申請表格可在康文署網頁下載。

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撰文：鄭日棱