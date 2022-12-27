▲ 【中國經濟】發改委展開對企業債券本息兌付風險排查工作 制定風險防控方案

發改委發布通知，展開2023年度企業債券本息兌付風險排查及加強存續期管理有關工作，以提前掌握企業債券還本付息資金安排和風險狀況，並制定風險防控方案。通知稱，要求檢查存續期債券支數及規模、各年度還本付息額、發行人行業及區域分佈等情況。

通知要求，對企業募集資金使用情況進行檢查，包括債券資金是否按要求投入批復、註冊文件和募集說明書中約定的項目領域，重點排查涉及地方政府隱性債務情況，如有募集資金投向變更是否按規定履行相關程序，是否存在違規挪用債券資金等問題。

此外，通知亦要求檢查發行人資產利潤情況，包括發行人是否存在虛增資產、虛增利潤等情況。如企業發生或計劃進行重大資產重組，要對發行人的重組過程進行監管，分析判斷資產重組是否增加債券償付風險，督促發行人按照合規的程序實施重組並履行相關義務。

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編輯：伍鍵文