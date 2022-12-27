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【2023外滙前瞻】2023年最值博外幣 專家料日圓滙價明年底衝120

18:32 2022/12/27

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專家推許日圓為明年表現最好的外幣。

時值送舊迎新，滙市中人正忙於展望與前瞻，為來年最看好的外幣把脈。專家對2023年最值博的外幣各有心水，中資名家以人民幣為首選，華僑永亨及上商卻力薦日圓，好友更大膽預估，明年底圓滙將衝上120新關（即每百日圓兌港元或高見6.5）。

華僑永亨銀行經濟師姜靜認爲，2023年最具升值潛力的外幣將會是日圓，今年導致日圓貶值的因素，將在明年逐漸消退。日本央行的貨幣政策，有機會於明年上半年開始步入正常化，有助圓滙收復失地。日圓空倉頭寸正減少，根據CFTC的數據，淨空頭的重倉頭寸盤從10月尾高峰時的102618宗，持續下跌至12月13日當周的53188宗。

展望日圓走勢，姜靜預料，美元兌日圓於2023年可挑戰125水平。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢也力薦日圓為來年的亮點貨幣，但預期圓滙於明年甚波動，上落區間在120至138；未來3個月約在130至135反覆爭持，年底目標價為120高位。

日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價【下一頁

日圓今天（12月27日）暫報133，若明年上試125，即約有6%的潛在漲幅；要是明年底再衝高至120，升幅更達10%。而有「日圓先生」之稱的榊原英資亦指日本變相加息，料圓滙見120。

至於未來兩周的短期操作，姜靜估計高低位介乎130.41至136.65，兌每百港元的區間在5.7至5.97。

國債息差收窄 圓滙勢乘機反彈

姜靜解釋， 日圓在今年面對的壓力，主要源於貨幣政策分歧，以及貿易收支逆差。今年全球主要央行為對抗通脹而大幅加息，日本仍維持超寬鬆的貨幣政策，令日圓被大幅抛售。然而，隨着高通脹情況有所紓緩，主要央行的加息周期在明年進入尾聲，日本國債與其他國家的國債收益率息差將收窄，日圓有機會乘勢反彈。另外，今年大宗商品及能源價格的上漲，造成日本貿易收支逆差惡化，但隨着商品價格進一步回落，日本的經常帳戶有望改善，亦會對日圓造成支持。

姜靜又預期，日央行在明年上半年擬調整貨幣政策，退出負利率政策，把現金利率從當前的負息0.1厘，上調至零利率。再者，日央行或進一步提高收益率曲線控制（YCC）上限 ，甚至退出YCC制度。盡管日央行大概率會維持較寬鬆的貨幣政策，但市場憧憬政策正常化的預期將大力支撐日圓。事實上，日本央行於上周二（12月20日）政策會議上將國債收益率目標區間從正負0.25%，上調至正負0.5%，已立即引發日圓狂彈，單日漲幅創24年新高。

資產市場波動 日圓避險角色受惠

姜靜進一步剖析，日圓作爲主要融資貨幣，任何貨幣政策的調整均會影響全球資產市場，若包括日本國債收益率在內的全球收益率持續上升，或加劇投資者對金融狀況收緊的擔憂，不排除股市延續跌勢的風險。在經濟衰退、資產市場波動之際，日圓作爲避險貨幣或進一步受益。最後，日本在10月開放旅客入境後，將迎來入境旅客的消費紅利，同樣利好圓滙。

此外中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，內地受惠於經濟活動逐漸正常化，明年的經濟增速有望重新領先全球主要經濟體，來年人民幣的升值空間較大，波幅料介乎6.75至7.1，年底目標價為6.8；若人幣再下試近7算左右，散戶已值得吸納。

恒生 （00011） 首席市場策略員溫灼培日前對媒體說，明年看好人民幣，因料內地開始復常及人幣持續國際化，俱是利好因素。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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