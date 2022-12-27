【美國通脹】著名投資者 Peter Schiff：明年美國通脹或升至10%以上

近期數據顯示，美國通脹已經有所回落或已觸頂，惟知名投資人及經濟學家Peter Schiff認為，通脹將在2023年進一步上升，或會突破10%。

Schiff 認為聯儲局（Fed）的加息政策將會更糟糕，因「利率上升實際上導致了消費者價格上升。利率上升的情況下，企業借貸成本也隨之上升，可能將不得不提高售價來彌補。」，而美國通脹率將會在明年年底前突破今年的高點。

不過，Schiff 隨後強調，若利率夠高，那麼通脹就會下降，惟通脹與加息之間的關係並非是線性的，利率必須上升到超出通脹率的一個舒適水準。「我們需要人們停止消費並開始儲蓄，如果利率保持在通脹率以下，沒有人會愚蠢到去進行儲蓄。人們會在拿到錢後立即花錢。」



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白宮、國防部、國土安全部和國務院等多個聯邦機構，及19個州份，早前已立法禁止所有僱員於政府裝置下載TikTok，是次提案將進一步延至全國。

TikTok其後在聲明中回應，指對有關禁令感到失望，因該禁令為「一種無助於促進國家安全利益的政治姿態，而不是鼓勵政府結束對其的國家安全審查。」

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記者：何珊如