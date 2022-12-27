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【美股焦點】Mastercard公布美國假日季消費報告 餐飲業見15.1%增長！

環球政經 18:29 2022/12/27

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Mastercard萬事達卡 （美：MA）周一公布今年美國假日季的消費報告，今年11月1日至12月24為止，除去汽車業零售銷售數據，聖誕誕假期零售消費按年同比增長7.6%，高於 9月預估的7.1%。

電子商務為主要驅動力，按年增長10.6%，佔假日零售額中21.6%，高於去年的20.9% ，以及前年的20.6%。


同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

產業方面，電子產品和珠寶同比下滑近5%。但餐飲業增長達15.1%，服飾亦上升4.4%。


同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

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記者：何珊如

 

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