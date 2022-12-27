【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車

▲ 本周六將有不少港元超高息定存到期。

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2022年正倒數，市場無心戀戰，但兩間虛擬銀行仍在長假出招，包括港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）減港元定期存款息，剛調低半年及1年期年息0.2厘，新息率僅4.08厘。

匯立（WeLab Bank）於過去兩天推快閃息，上周六（24日）推全港首個「Go息祭」，可惜限量超高息是聖誕限定，現已結束。匯立呼籲客戶先存錢入活期戶口，當登入app捕捉到驚喜禮物，立即做定期存款，因先到先得，隨時搶購一空。據悉該行擬於特別日子再作突襲推「Suprise Go Save」。

此外，回顧上周，僅得3間銀行提高定存息，為第4季搶存戰以來全周最少港銀加息；相反竟多達7行減息。

專家指港元拆息急回，料下周二（2023年1月3日）元旦過後復市時，減息潮將加劇，因不少超高息將於本周六（12月31日）到期，相信定存息於新春過後易跌難大升，遂建議食息族追趕高息尾班車。

全周減息銀行較多 10月至今首現

檢視上周合共有12間銀行調整存息，當中3加7減，另有大新 （02356） 及交銀香港加完又減、頻密調整；這是自10月至今，首次出現全周減息的銀行數目竟遠多於加息，再次凸顯存息見頂的先兆，當年結過後唯恐存息進一步回落。

細閱減息的7行，livi bank及天星齊下調3個月或以上年息，華僑永亨向長息埋手，大眾銀行全面降短中長息；富融、建行亞洲及花旗更一周兩連減。反觀只有招商永隆、富邦及信銀國際加短存息。

此外，比拼高息榜，1個月是滙豐（HSBC）的5厘稱王；3個月以東亞 （00023） 的8.8厘居首，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺約220元利息；半年期方面，南商續以5.2厘奪冠；1年期南商以5.3厘領先，以入場費100萬元計，全期穩袋5.3萬元利息，南商半年及1年的高息大限是明年1月17日。

由於匯立的突擊存款計劃只是聖誕期間限定，並非經常有，故不列在高息排行榜中。目前仍以滙豐（HSBC）及星展7天年息齊享10厘為冠絕全城的息率，星展的門檻為50萬元，全期袋息959元；以500萬元封頂，賺取9589元利息。滙豐相同短存更不設存款上限。

另方面，單以虛銀相較量，上周因3間虛銀劈息，導致3個月、半年、9個月及1年期的排名榜呈大執位。先說1年期息率，富融一周兩連減，累劈0.42厘至4.08厘，幸而其門檻由50萬元重回1元。至於小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）減息相對輕手，只下調0.1厘至4.3厘，故晉級第1位。

至於9個月年息方面，天星降低0.2厘至4.2厘。相反，TOM集團 （02383） 旗下虛銀、匯立維持4.3厘而領先；半年期年息因中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀livi bank減至3.6厘，匯立及天星維持4.2而雙雙奪冠。

3個月期年息方面，天星削0.2厘至4.1厘，榜首讓位給平保 （02318） 投資的虛銀平安壹賬通（PAOB）的4.4厘。

其餘存期的排名榜沒變，1個月期年息以PAOB的1.5厘摘冠，15個月年息以匯立的4.4厘跑出，兩年期年息是livi bank的4.2厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪