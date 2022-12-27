  • 17°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車

18:06 2022/12/27

分享：

分享：

本周六將有不少港元超高息定存到期。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

2022年正倒數，市場無心戀戰，但兩間虛擬銀行仍在長假出招，包括港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）減港元定期存款息，剛調低半年及1年期年息0.2厘，新息率僅4.08厘。

匯立（WeLab Bank）於過去兩天推快閃息，上周六（24日）推全港首個「Go息祭」，可惜限量超高息是聖誕限定，現已結束。匯立呼籲客戶先存錢入活期戶口，當登入app捕捉到驚喜禮物，立即做定期存款，因先到先得，隨時搶購一空。據悉該行擬於特別日子再作突襲推「Suprise Go Save」。

此外，回顧上周，僅得3間銀行提高定存息，為第4季搶存戰以來全周最少港銀加息；相反竟多達7行減息。

專家指港元拆息急回，料下周二（2023年1月3日）元旦過後復市時，減息潮將加劇，因不少超高息將於本周六（12月31日）到期，相信定存息於新春過後易跌難大升，遂建議食息族追趕高息尾班車。

全周減息銀行較多 10月至今首現

檢視上周合共有12間銀行調整存息，當中3加7減，另有大新 （02356） 及交銀香港加完又減、頻密調整；這是自10月至今，首次出現全周減息的銀行數目竟遠多於加息，再次凸顯存息見頂的先兆，當年結過後唯恐存息進一步回落。

細閱減息的7行，livi bank及天星齊下調3個月或以上年息，華僑永亨向長息埋手，大眾銀行全面降短中長息；富融、建行亞洲及花旗更一周兩連減。反觀只有招商永隆、富邦及信銀國際加短存息。

此外，比拼高息榜，1個月是滙豐（HSBC）的5厘稱王；3個月以東亞 （00023） 的8.8厘居首，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺約220元利息；半年期方面，南商續以5.2厘奪冠；1年期南商以5.3厘領先，以入場費100萬元計，全期穩袋5.3萬元利息，南商半年及1年的高息大限是明年1月17日。

由於匯立的突擊存款計劃只是聖誕期間限定，並非經常有，故不列在高息排行榜中。目前仍以滙豐（HSBC）及星展7天年息齊享10厘為冠絕全城的息率，星展的門檻為50萬元，全期袋息959元；以500萬元封頂，賺取9589元利息。滙豐相同短存更不設存款上限。

日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價【下一頁

另方面，單以虛銀相較量，上周因3間虛銀劈息，導致3個月、半年、9個月及1年期的排名榜呈大執位。先說1年期息率，富融一周兩連減，累劈0.42厘至4.08厘，幸而其門檻由50萬元重回1元。至於小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）減息相對輕手，只下調0.1厘至4.3厘，故晉級第1位。

至於9個月年息方面，天星降低0.2厘至4.2厘。相反，TOM集團 （02383） 旗下虛銀、匯立維持4.3厘而領先；半年期年息因中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀livi bank減至3.6厘，匯立及天星維持4.2而雙雙奪冠。

3個月期年息方面，天星削0.2厘至4.1厘，榜首讓位給平保 （02318） 投資的虛銀平安壹賬通（PAOB）的4.4厘。

其餘存期的排名榜沒變，1個月期年息以PAOB的1.5厘摘冠，15個月年息以匯立的4.4厘跑出，兩年期年息是livi bank的4.2厘稱霸。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】半年人幣定存最高息2.9厘 中銀滙豐罕有齊減存息

【MPF】積金評級：今年強積金全年虧損料達1900億元　中港美股票基金自2008年最差

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

星展銀行 滙豐控股（00005） 天星銀行 livi Bank 交銀香港 大新銀行（02356） 滙立銀行 富融銀行 虛擬銀行 港元定期存款

上一篇文章

【2023外滙前瞻】2023年最值博外幣 專家料日圓滙價明年底衝120

下一篇文章

【Google漏洞】錯誤觸發智慧功能？　Google日曆自動填入行程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【港元定存】港元1年定存最高5.3厘 長息見頂宜盡快鎖定高息
【網絡熱話】Five Guys設中文餐牌　免英語點餐嚇怕港人
【網絡熱話】Five Guys設中文餐牌　免英語點餐嚇怕港人
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
【日圓定存】日圓定期存款最高2.8厘 賺息幫補旅費加價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款