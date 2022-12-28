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普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」

環球社會熱點 09:05 2022/12/28

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臨近2022年底，對於來年的預測不斷出現。俄羅斯前總統兼現總統普京盟友梅德韋傑夫亦加入預測行列，估計2023年將有10大事件發生，當中包括美國電動車Tesla創辦人馬斯克將在總統大選中奪得數個州份。連串推文獲馬斯克讚好，並稱是「史詩級」。

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俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益 【下一頁】

梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在俄烏戰爭爆發後，一直狠批西方取態。他周二（27日）在社交平台Twitter發文，作出自己的2023年大事預測，列舉10件大事，但當中未有提及俄烏戰爭。

梅德韋傑夫2023年10大預測內容

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不過，梅德韋傑夫預料美國將爆發內戰，戰爭過後馬斯克（Elon Musk）將在總統大選中贏下數個州分，並貢獻予共和黨。惟不少網民反對梅德韋傑夫的預測，更直言對方「瘋子」。

馬斯克亦有回應梅德韋傑夫的帖文，大讚是「史詩級推文串」（Epic Thread）。但他亦直指梅德韋傑夫的預測是他聽過最荒謬，更不諱言對方忽視人工智能及可再生能源發展。

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責任編輯：吳漢培

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