【烏克蘭戰爭】俄外長威脅烏需割讓領土 否則交由俄軍決定

俄烏戰爭已維持近一年，外界呼籲雙方停戰和談聲音愈來愈大。俄羅斯外長拉夫羅夫表明俄國對軍事行動的要求，當中包括烏克蘭需承認俄羅斯佔有的領土。拉夫羅夫表示，要麼烏克蘭自行滿足俄羅斯要求，要麼交由俄羅斯軍隊決定。

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俄羅斯塔斯社（TASS）引述拉夫羅夫（Sergei Lavrov）報道，烏克蘭當局非常清楚俄羅斯對解決衝突的要求，包括去軍事化及納粹化、消除對俄羅斯的安全威脅，及承認俄羅斯的新領土等。惟基輔當局者表示，將會戰鬥至俄軍撤離為止。

拉夫羅夫敦促烏克蘭政府，為自己著想而自行履行要求，否則將交由俄羅斯軍隊決定。拉夫羅夫亦指，美國及其北約盟國的戰略目標，是在戰場上擊敗俄羅斯，或削弱甚至摧毀整個國家。他強調，俄羅斯和美國無法保持正常聯繫，並指責美國總統拜登（Joe Biden）政府。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周到訪美國期間，美國再次宣布將向烏克蘭提供18.5億美元（約144.3億港元）的軍事援助，更會轉讓愛國者防空系統。美國行動引來俄羅斯當局強烈反對。

俄烏兩軍近月一直在烏克蘭東部及南部激戰，烏軍一直試圖重奪9月時被俄軍佔有的領土。烏克蘭軍隊總參謀部周二（27日）表示，烏軍在過去24小時內，已在盧甘斯克（Luhansk）地區的兩個地點，及頓涅茨克（Donetsk）的6個地點擊退俄軍。澤連斯基周一（26日）承認，頓巴斯地區（Donbas）前線地區局勢艱難。

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責任編輯：李俊儀