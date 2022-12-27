  • 17°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 23:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指倒升逾百點　蘋果曾失守130美元、Tesla未見底　納指跌1.3%

股市 23:25 2022/12/27

分享：

分享：

美股動態不斷更新

內地自1月8日起逐步恢復出境旅遊，復常步伐加快，市場瀰漫樂觀情緒，歐洲股市早段造好。道指略為高開49點，但美國10年期債息抽升約2%，見3.82厘，為納指帶來壓力。

數據方面，美國10月FHFA房價指數月率0%，好於預期跌0.8%，前值為升0.1%。美國10月S&P/CS20座大城市房價指數按年升8.64%，好於預期8%，前值10.43%，即使數據好於預期，但按月仍跌0.52%。

分析指，由於抵押貸款利率上升的影響及對經濟的擔憂令買賣雙方感到不安，美國房地產市場10月份繼續低迷。 20座大城市房價指數連續第四個月下跌。隨著美聯儲開始提高基準利率，以緩解高通脹，房屋銷售市場開始放緩。高通脹在一定程度上由上升的住房成本造成。

另外，美國11月商品貿易逆差初值833億美元，少於預期967億美元。

【23：24】道指倒升逾百點，一度升120點。

【23：14】科技股下挫，蘋果（美：AAPL）一度失守130美元，Tesla（美：TSLA）受上海工廠農曆年停產消息困擾，股價亦再跌，拖累納指跌逾1.3%；道指則跌48點。

【AAPL】天風證券郭明錤：蘋果將砍iPhone 14系列鏡頭價　舜宇明年上半年獲利壓力或高於預期

【22：30】道指高開49點，報33253點，納指跌0.3%，報10468點，標指跌1點，報3843點。

【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天　股價一度跌穿115美元

【17：35】德國DAX指數升47點或0.3%，報13989點；法國CAC 40指數報6547點，升42點或0.6%。英國金融市場假期休市。

【15：00】【全球經濟】英智庫料中國至少延到2036年才超越美國成世界最大經濟體　比預期遲6年

美股 英國 歐洲 德國DAX指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【TSLA】Tesla上海工廠據報明年1月農曆年間停產12天　股價一度跌穿115美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【日本入境要求】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.29下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.29下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款