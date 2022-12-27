【券商點睇】中信證券：產品優勢有望延續 首予巨子生物「買入」

中信證券稱，巨子生物（ 02367）在敷料、功效性護膚品方面的優勢有望得以延續，同時下一階段發展的關鍵為在高附加值及流量單品上的擴充、「仿生性」成分的延伸、客群擴容以及每用戶平均收入的提升，有望為公司開闢第二成長曲線。加上公司當前線上業務正值關鍵探索期，盈利能力有進一步提升空間，該行首予其「買入」評級，目標價38元。

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該行認為，公司核心優勢在於底層技術優勢構築產品力和生態體系。 公司 率先以基因編輯技術開發了專有重組膠原蛋白， 在重組人源化膠原蛋白分類下已有3種全長α鏈產品、5種功能片斷產品、25種膠原蛋白功能片斷組合；基因編輯、菌種構建、發酵放大、分離純化四個環節亦積累了其獨有工藝和豐富經驗。

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該行亦指公司客戶群信心強，屬高粘性、復購率亦高。 公司率先從公立、民營醫院、醫美機構等渠道佈局，再於線下的消費渠道和線上放量。 2021年，可複美及可麗金的天貓平台復購率分別為42.9%及32.4%。 該行認為公司具生態型公司潛力，在合成生物平台及技術驅動下，公司橫向拓展不同的生物活性物，縱向提升技術、以及拓展技術應用的寬度。以上優勢能體現於快速的收入增長、高毛利、高淨利和良好的現金流。

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撰文：鄭昊彤