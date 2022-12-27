  • 17°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】中信證券：產品優勢有望延續 首予巨子生物「買入」

股樓投資 17:30 2022/12/27

分享：

分享：

中信證券稱，巨子生物（02367）在敷料、功效性護膚品方面的優勢有望得以延續，同時下一階段發展的關鍵為在高附加值及流量單品上的擴充、「仿生性」成分的延伸、客群擴容以及每用戶平均收入的提升，有望為公司開闢第二成長曲線。加上公司當前線上業務正值關鍵探索期，盈利能力有進一步提升空間，該行首予其「買入」評級，目標價38元。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行認為，公司核心優勢在於底層技術優勢構築產品力和生態體系。公司率先以基因編輯技術開發了專有重組膠原蛋白，在重組人源化膠原蛋白分類下已有3種全長α鏈產品、5種功能片斷產品、25種膠原蛋白功能片斷組合；基因編輯、菌種構建、發酵放大、分離純化四個環節亦積累了其獨有工藝和豐富經驗。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

該行亦指公司客戶群信心強，屬高粘性、復購率亦高。公司率先從公立、民營醫院、醫美機構等渠道佈局，再於線下的消費渠道和線上放量。2021年，可複美及可麗金的天貓平台復購率分別為42.9%及32.4%。該行認為公司具生態型公司潛力，在合成生物平台及技術驅動下，公司橫向拓展不同的生物活性物，縱向提升技術、以及拓展技術應用的寬度。以上優勢能體現於快速的收入增長、高毛利、高淨利和良好的現金流。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
買入 巨子生物（02367） 港股

上一篇文章

【美股焦點】科技股今年暴跌！ Wedbush分析師：明年有望反彈20%

下一篇文章

【外遊資訊】日本12月30日起收緊防疫政策 中港澳航班僅允許使用4個機場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽
【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款