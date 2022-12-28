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【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　樂桃取消關西航班、港航安排「吉機」載北海道和沖繩旅客返港（第五版）

Hot Talk 22:08 2022/12/28

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【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡

內地剛宣布，自2023年1月8日起免隔離對外通關後不足24小時，港人熱門旅遊地點日本周二（27日）公布調整日本入境安排，自2022年12月30日起，來自中國內地、香港和澳門的航班，只​可以使用東京的成田及羽田機場、大阪關西機場及名古屋中部機場4個機場升降。

港府於周三下午表示，經溝通後本港航班可維持由日本各機場載客返港，不過日本當局尚未正式公告。

以下總結最新航空公司公布：

國泰航空：周四中午前公布最新安排

因應各地航空入境要求驟變，本地航空公司復飛部署受阻。

國泰航空 （00293） 周二表示，知悉日本政府最新入境安排，現正索取更多資訊及評估情況，並會透過國泰航空網站持續發放最新消息，原訂會於12月28日下午提供進一步資訊，強調顧客現階段毋須致電客戶服務團隊查詢。

國泰航空在周三（28日）傍晚再稱，自周二公告後，國泰航空一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續，預計將於周四（29日）中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊。

國泰航空網站從周二晚上，已即時暫停銷售（包括以里數兌換）所有日本航點於12月30日至1月31日期間之機票，以待預留更多機位應付最新日本入境安排。

即使港府最新公布，航空公司可從各日本機場經營返港航班，國泰網站於周三下午3時15分，尚未顯示12月30日後，有北海道札幌返港航班。

國泰航空網站至周三下午3時15分，尚未重新開放預訂12月30日後從北海道返港航班。

香港快運：仍在評估

國泰同系香港快運HK Express周三（28日）晚上公布，現正就日本政府當局於本月30日起，推行限制香港往來日本之直航客機之新措施進行評估，並會盡快公布受影響航班最新安排。

香港航空：12月30日起取消前往北海道和沖繩航班

香港航空周三（28日）公布，於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

香港航空同時宣布，為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：

• 北海道：12月30 及31日、1月1及4日 （共四班 ）

• 沖繩：12月30日至1月3日 （共五班）

樂桃航空：取消1月20日至2月1日期間來往大阪關西航班

樂桃航空表示，因應日本政府要求，於2023年1月20日至2月1日期間往返香港及大阪（關西）線航班已確定取消，亦無轉乘服務。

樂桃表示可於出發起計30天內更改航班及退款手續，申請可於樂桃官方網站進行相關手續。

依網站所見，於1月1日至1月31日期間， 「查無機位」來往香港與關西機場。

    點擊圖片放大

全日空：取消1月17日至31日期間多班東京往返香港航班

全日空（ANA）香港社交平台帳號則表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國（包括香港和澳門）與日本之間的客運航班班次。

因此，2023年1月17日至31日期間，香港往東京（成田） 週二、四、五、日之NH812 航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA 香港訂位部 2810-7100 （辦公時間星期一至五0900-1800）

（第二版加入國泰回應；第三版加入香港航空回應；第四版加入國泰回應；第五版加入樂桃回應）

港府：與日本經溝通後 本港航班可維持由日本各機場載客返港，可見【下一頁】

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