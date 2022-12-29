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【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌

Hot Talk 17:27 2022/12/29

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【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡

內地宣布，自2023年1月8日起免隔離對外通關後不足24小時，港人熱門旅遊地點日本周二（27日）公布調整日本入境安排，自2022年12月30日起，來自中國內地、香港和澳門的航班，只​可以使用東京的成田及羽田機場、大阪關西機場及名古屋中部機場4個機場升降。

港府於周三（12月28日）下午表示，經溝通後本港航班可維持由日本各機場載客返港。

在周四（12月29日），消息指日本政府容許航空公司，確認從香港、澳門出發的乘客在7日內沒有在內地逗留，仍可在各機場降落。不過，航空公司繼續不能增加航班數目。

因應安排突變，航空公司復飛部署受阻，以下總結各公司最新公布：

國泰航空減少1月原訂班次、續營運北海道航班　停飛往福岡名古屋

國泰航空 （00293） 12月29日公布，因應不能在12月23日至29日的航班數目基礎上加開班次，會維持每周65班航班來往香港和日本，較1月原訂航班數目減少，因而需要調整服務安排。

從香港往日本航班

2022年12月30日起直至另行通知

  • 取消所有出往名古屋福岡的航班
  • 出往北海道札幌的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）
  • 若干日子出往東京成田的CX500、出往大阪關西的CX502將會取消

從日本往香港航班

2022年12月30日至2023年1月8日

  • 營運所有定期航班，包括安排不載客航機前往日本協助顧客返港。

2023年1月9日起直至另行通知

  • 取消所有來自名古屋航班
  • 來自北海道札幌的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）
  • 若干日子福岡出發航班、東京成田CX501、大阪關西CX503將取消

國泰航空更詳細公布，可見【下一頁】

香港快運：削1月原訂班次　續飛往福岡沖繩 　

國泰同系香港快運HK Express 12月29日下午公布，東京（成田和羽田）、大阪關西、名古屋、福岡和沖繩的日本航班將繼續運作，但受限日本要求不能加密班次，部分1月航班將會取消。

HK Express表示，只能每周營運共60個航班出往各日本航點，2023年1月由香港出發前往日本的航班會減少41班，返港航班則「一機不減」。

41班取消香港快運航班資料，可見【下一頁】

香港航空：來往香港及沖繩12.30起恢復每日1班　札幌航班12.30、31如常運作

一度宣布停飛沖繩、札幌，香港航空12月29日更新服務安排：

  • 來往香港及沖繩：12月30日開始，全面恢復每日一班。
  • 來往香港及北海道札幌：12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作
  • 來往東京及大阪－香港：維持正常運作

由於部分來往北海道的航班取消，港航會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排。港航籲，若乘客是透過第三方預訂航班，請聯絡相關旅行社代理跟進。
 
因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。

樂桃航空：取消1月20日至2月1日期間來往大阪關西航班

樂桃航空12月28日表示，因應日本政府要求，於2023年1月20日至2月1日期間往返香港及大阪（關西）線航班已確定取消，亦無轉乘服務。

樂桃表示可於出發起計30天內更改航班及退款手續，申請可於樂桃官方網站進行相關手續。

依網站所見，於1月1日至1月31日期間， 「查無機位」來往香港與關西機場。

全日空：取消1月17日至31日期間多班東京往返香港航班

全日空（ANA）12月28日表示，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國（包括香港和澳門）與日本之間的客運航班班次。

因此，2023年1月17日至31日期間，香港往東京（成田） 週二、四、五、日之NH812 航班將會取消。受影響之乘客如有查詢，可致電ANA 香港訂位部 2810-7100 （辦公時間星期一至五0900-1800）。

經溝通後 本港航班可維持由日本各機場載客返港，可見【下一頁】

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