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【日本收緊防控】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.29下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）

Hot Talk 21:55 2022/12/27

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【日本收緊防控】日本僅允許香港航班升降4個機場　國泰航空剛復飛北海道及福岡航線、要面臨再停飛？

內地剛宣布自2023年1月8日起免隔離對外通關後不足24小時，港人熱門旅遊地點日本立即公布，自2022年12月30日起，來自中國內地、香港和澳門的航班，只​可以使用東京的成田及羽田機場、大阪關西機場及名古屋中部機場4個機場升降。

國泰航空：現正索取更多資訊及評估情況

國泰航空 （00293） 表示，知悉日本政府因應疫情而實施的最新入境安排，現正索取更多資訊及評估情況，並會透過國泰航空網站持續發放最新消息，並會於12月29日下午提供進一步資訊，強調顧客現階段毋須致電客戶服務團隊查詢。同系香港快運HK Express亦指，正對日本新措施進行評估，並會盡快公布受影響航班的最新安排。

香港航空：會進行航班調配

香港航空則預計，由12月30日起，每日一班前往北海道和沖繩的航班將受影響，公司會進行航班調配，尋求適切解決方案，務必盡力安排保障乘客回程。

國泰航空自12月16日才開始復飛的北海道札幌航線，香港快運則於8月及10月才復飛福岡、沖繩等路線；香港航空則在11月2日起復飛沖繩及札幌的航線。不過，在日本最新檢疫安排下，上述有關航線被迫再次停飛命運。據國泰航空及香港快運官網顯示，已未能提供來往香港及北海道札幌、沖繩那霸、福岡的航線。

    點擊圖片放大

（第二版加入國泰回應；第三版加入香港航空回應）

相關文章：【日本收緊防控】日本12.30起僅允許中港澳航班升降4個機場　中國內地入境者到日須檢測

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